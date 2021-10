Kabel Eins hat unter dem Claim "Hier seid ihr richtig!" eine neue Kampagne gestartet, in der man stark auf die eigenen Sendergesichter setzt. In einem Spot begrüßen Madita van Hülsen, Peter Giesel, Frank Rosin, Mike Süsser, Tommy Scheel und Seraphina Kalze die Zuschauerinnen und Zuschauer in einer Bar, um dort den Feierabend zu genießen. Was man damit aussagen will: Es gab noch nie zuvor so viele mediale Angebote wie heute, Orientierung fällt da immer schwerer. Kabel Eins will sich nun wie eine Lieblingsbar inszenieren: Man kennt alle Leute darin und weiß, was einen erwartet.

Senderchef Marc Rasmus sagt: "Mit der neuen Kampagne präsentieren wir die Marke Kabel Eins klarer denn je. Wir sprechen unsere Zuschauer direkt an und laden sie zu einem entspannten Feierabend mit uns ein. Wir alle verbringen viel Zeit mit Suchen und müssen uns ständig zwischen immer mehr Optionen entscheiden – in allen Bereichen des täglichen Lebens. Zumindest bei der Wahl der Abendunterhaltung möchte Kabel Eins seinen Zuschauern diese Entscheidung abnehmen und eine vertraute Umgebung bieten: Komm zu Kabel Eins, hier bist du richtig. Dein Feierabend geht auf uns. Diesen Feierabend-Wohlfühl-Charakter transportiert die Kampagne auf einzigartige Art und Weise."

Neben einem On-Air-Trailer umfasst die Kampagne darüber hinaus auch noch einen Print-Flight, einen Online-Flight sowie Social-Media-Clips.

Hier der On-Air-Trailer der Kampagne: