Zahlreiche Deals haben Ralf Dümmel und Georg Kofler bereits in der "Höhle der Löwen" gemacht, doch dieser dürfte ohne Zweifel ihr wichtigster sei: Für 220,5 Millionen Euro übernimmt Koflers Social Chain AG sämtliche Anteile an der DS Gruppe, jenem Marken- und Handelsunternehmen, dessen geschäftsführender Gesellschafter Dümmel ist. Er rückt nun in den Vorstand der Social Chain AG auf.

"Ich habe seit mehreren Jahren das Vergnügen, mit Ralf Dümmel als Investor in der Vox-Gründershow 'Die Höhle der Löwen' vor einem Millionenpublikum Deals mit Startup-Unternehmen zu verhandeln und abzuschließen. Umso mehr freue ich mich, dass wir mit Ralf Dümmel einen außerordentlich versierten und motivierten Unternehmer als Vorstand gewinnen", sagte Georg Kofler, Aufsichtsratsvorsitzender und größter Einzelaktionär der Social Chain AG.

© RTL / Bernd-Michael Maurer Ralf Dümmel

Mit 122 Deals, die Ralf Dümmel bereits in der "Höhle der Löwen" abgeschlossen hat, hat die DS Gruppe mit den Gründerinnen und Gründern zusammen über 300 Produkte in den Handel gebracht. Unklar ist bislang noch, was der Zusammenschluss für die Zukunft von Kofler und Dümmel in der Vox-Show aussieht - gut möglich, dass sich die beiden künftig abwechseln werden. Eine Entscheidung steht allerdings offensichtlich noch aus.

"Wir gratulieren unseren Löwen zu diesem Deal", erklärte ein Vox-Sprecher am Dienstag gegenüber DWDL.de. "Für die aktuelle Staffel und die kommende Frühjahrsstaffel 'Die Höhle der Löwen' bei VOX, die bereits aufgezeichnet wurden, ändert sich dadurch nichts. Wie es danach mit 'Die Höhle der Löwen' weitergeht, werden wir wie immer mit allen Beteiligten zu einem späteren Zeitpunkt in Ruhe besprechen."