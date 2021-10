© Spiegel Hannes Engler

"Mit Hannes Engler haben wir einen neuen Leiter gefunden, der die Weiterentwicklung von Spiegel Media seit mehr als drei Jahren maßgeblich mitgestaltet und nun nahtlos an den von ihm gesteuerten Prozess anschließen kann. Ich freue mich sehr auf die weiterhin enge Zusammenarbeit und bin überzeugt, dass Hannes zusammen mit seinem Stellvertreter Mark-Olaf und dem Team die Potenziale in der Vermarktung heben wird und so einen wichtigen Beitrag zum wirtschaftlichen Erfolg der Spiegel-Gruppe leistet", sagt Stefan Ottlitz, Geschäftsführer des Spiegel-Verlags.

"Ich freue mich auf die neue Herausforderung, zusammen mit meinem Team die Vermarktung der Spiegel-Gruppe weiterzuentwickeln. Dabei vertraue ich fest auf die individuellen Kompetenzen, die wir bei Spiegel Media vereinen. Gemeinsam werden wir mit kreativen und schlagkräftigen Lösungen rund um unsere starken Marken die Herausforderungen am Markt angehen. Bei André möchte ich mich für die sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken. Gemeinsam haben wir die Weichen für eine Organisation gestellt, deren Wurzeln in der klassischen Vermarktung liegen und die künftig in der Lage ist, immer wieder zeitgemäße Geschäftsmodelle zu entwickeln, die unseren Kunden und Partnern einen echten Mehrwert bieten", so Engler selbst.

© Spiegel Torben Sieb

Torben Sieb: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und über das in mich gesetzte Vertrauen der Geschäftsführung. Die Erfahrungen mit unseren Angeboten haben uns gelehrt, dass unsere Produkte immer dann gut funktionieren, wenn wir die Nähe zu unseren Leserinnen und Lesern suchen – beginnend bei der Entwicklung bis hin zur Gestaltung unserer Verkaufskanäle. Daraus ergeben sich wesentliche Schnittstellen mit vielen Bereichen des Hauses, die eine noch engere Verzahnung notwendig machen. Diesen Prozess hin zu einer tieferen Integration starten wir jetzt. So machen wir unsere Angebote – egal ob gedruckt oder digital – künftig noch attraktiver und können flexibel auf Marktentwicklungen reagieren."