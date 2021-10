Werbung die über Addressable TV ausgespielt wird - also individuell ins TV-Programm integriert wird - haben die TV-Vermarkter schon vor langem als großen Wachstumsmarkt ausgemacht. Allein in Deutschland erwarten Studien 2025 bereits mehr als 500 Millionen Euro Umsatz in diesem Bereich, langfristig könnte der Anteil an den gesamten TV-Werbeausgaben auf 30 bis 50 Prozent ansteigen. Um darauf vorbereitet zu sein, tut sich die RTL Group nun im AdTech-Bereich mit Amobee zusammen und gründet die "TechAliance".

Im Rahmen dessen soll eine gemeinsame Vermarktungs- und Service-Gesellschaft für die AdTech-Lösungen von Amobee und der RTL-Tochter Smartclip entstehen, die voraussichtlich im ersten Quartal 2022 ihre Arbeit aufnehmen soll. Amobee erhält über seine Demand-Side-Plattform (DSP) exklusiven automatisierten Zugang zu dem Addressable-TV- Werbeinventar von RTL-Group-Sendern und Senderpartnern von Smartclip. Smartclip wird seine spezialisierten Lösungen für Inhalteanbieter einbringen. Dazu zählen die Supply-Side-Plattform (SSP), die TV Data Management Plattform sowie die Addressable TV Suite von Smartclip. RTL bringt zudem die Lösung zum Server-Side Dynamic Ad Insertion (SSDAI) von Yospace, das man 2019 erworben hat, ein. Diese Technologie erlaubt es, Werbespots in einem Videostream mit gezielten, personalisierten Spots auszutauschen.

Thomas Rabe, CEO der RTL Group: "Addressable-TV-Werbung bietet ein enormes Wachstumspotenzial für europäische Sender. Die neu gegründete TechAlliance ist eine wegweisende Partnerschaft, um diese Chancen zu ergreifen. Sie gibt europäischen Fernsehsendern und Streamingdiensten Zugang zu einer Technologie-Lösung, die es ermöglicht, hohe Reichweiten und garantierte Markensicherheit des linearen Fernsehens mit den zielgruppenspezifischen Targeting-Lösungen der digitalen Werbung zu kombinieren. Die TechAlliance wird Marktstandards für die europäische Fernsehindustrie setzen und Werbetreibenden und Mediaagenturen einen nahtlosen Zugang zu unserem Premium- Videoinventar ermöglichen."

Rabe weiter: "Mit RTL AdConnect, Bedrock und unserer neuen TechAlliance bieten wir anderen europäischen TV-Unternehmen neue Möglichkeiten für Partnerschaften in den Bereichen Werbevermarktung, Streaming-Technologie und Werbetechnologie – jeweils basierend auf der Philosophie, Ressourcen zu bündeln, um offene und neutrale Plattformen zu schaffen. Wir befinden uns in fortgeschrittenen Gesprächen mit mehreren europäischen Sendern, um unsere internationalen Plattformen auszubauen. Auf der anderen Seite verfolgen wir unser strategisches Ziel, die Marktkonsolidierung in den jeweiligen europäischen Ländern voranzutreiben."

Nick Brien, CEO von Amobee: "Die Zusammenarbeit von Amobee mit der RTL Group im Rahmen der TechAlliance ist ein wegweisendes Beispiel für die sich ergänzenden Geschäftsstrategien unserer Unternehmen: Über aussichtsreiche Technologielösungen von beiden Seiten werden Käufer und Verkäufer von Werbeinventar näher zusammengebracht, um ein erfolgreiches, unabhängiges Ökosystem zu ermöglichen. Die TechAlliance ist ein wichtiger Meilenstein für die Werbeindustrie in Europa, da sie Werbetreibenden den automatisierten Zugang zum umfangreichsten Inventar an adressierbaren, europaweiten Premium-Inhalten bietet, der durch datenschutzkonforme Lösungen gestützt wird. Den Sendern wird es ermöglicht, Vermarktung und Technologie zu kombinieren, um ihr Geschäft zu skalieren – und so den größten Wert aus ihren Daten und ihrem Inventar zu schöpfen. Die TechAlliance ist der nächste Schritt der Ad-Tech-Innovation und treibt die Konvergenz von TV und Digital voran."