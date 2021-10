"Sing meinen Song" konnte in diesem Jahr zwar nicht ganz an die Quoten der letzten Staffeln anknüpfen, war mit im Schnitt 9,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen für Vox aber gleichwohl ein voller Erfolg. Und so verwundert es also auch nicht, dass es auch im kommenden Jahr weiter geht, dann bereits mit der neunten Staffel. Wie schon in diesem Jahr wird auch dann erneut Johannes Oerding als Gastgeber durch die neue Staffel führen.

Er begrüßt im kommenden Jahr dann Pop-Sänger Clueso, Floor Jansen, Frontfrau der Symphonic-Metal-Band "Nightwish", das Musiker-Duo "SDP" Vincent Stein und Dag-Alexis Kopplin, die Künstlerin Lotte, den Pop- & Soulsänger Kelvin Jones sowie die Musikerin und Songwriterin Elif. Wie gehabt werden an jedem Abend jeweils die Songs einer Musikerin oder eines Musikers von den anderen neu interpretiert.

Zu sehen gibt's das Ganze dann im Frühjahr 2022. Auch die begleitende Doku-Reihe "Die Story" kehrt dann wieder zurück. Vox begleitet die Künstlerinnen und Künstler im Anschluss an ihren Tauschkonzert-Abend in persönlichen Momenten, dokumentiert ihre Karriere und ihr Leben. Dabei trifft "Prominent!"-Moderatorin Laura Dahm sie hinter den Kulissen der Show.