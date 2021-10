Es klingt, als wolle RTL dem "Traumschiff" Konkurrenz machen: Wie jetzt bekannt wurde, wird schon seit einigen Wochen in Berlin, Spanien und an Bord des Kreuzfahrtschiffs "Mein Schiff 3" von Tui Cruises ein sechsteiliges Medical-Drama gedreht. UFA Fiction produziert die Serie unter dem Titel "Der Schiffsarzt" mit Moritz Otto in der Hauptrolle des Arztes Dr. Eric Leonhard.

Daneben spielt Anna Puck ("Alarm für Cobra 11") die Kapitänin Henriette Mosbach, Frédéric Brossier ("All You Need") den Barmann Joshua, Eva Löser ("Alles was zählt") die Krankenschwester Emma und Philipp Christopher ("Gute Zeiten, schlechte Zeiten", "Die Kinder von Windermere") den Sicherheitsoffizier Pablo Ruiz. Als Tänzerin Darya Petrova wird außerdem Profitänzerin Ekaterina Leonova in ihrer ersten Schauspielrolle zu sehen sein.

Executive Producer sind Markus Brunnemann und Brigitte Müller, die als Head-Autorin mit Unterstützung von Simon X. Rost auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnet. Produzentin ist Dedina Dettmers, Producerin ist Debora Rosenthal. Regie führt Oliver Liliensiek. Die Ausstrahlung von "Der Schiffsarzt" ist für das kommende Jahr zunächst beim Streamingdienst RTL+ und später im Free-TV bei RTL geplant.

© RTL / Boris Breuer Hauke Bartel

Markus Brunnemann, Geschäftsführer und Produzent UFA Fiction: "Das Medical-Drama 'Der Schiffsarzt' erzählt die Geschichte eines Mannes, der sich auf die unerbittliche Suche nach der Wahrheit macht und dabei auf düstere Geheimnisse und unerwartete Ereignisse stößt. Gerade die Verbindung aus medical & crime macht die Serie so spannend." Das Publikum erwarte "eine packende Geschichte vor malerischer Kulisse", so Brunnemann.