Am Donnerstag wurde der neue "Media Activity Guide" veröffentlicht, hinter dem mit Seven.One Media und Discovery Deutschland zwar klassische TV-Konzerne stehen, der aber vor allem mit Blick auf die Streaming-Welt ein paar interessante Erkenntnisse bereithält. Zunächst mal zu den allgemeinen Ergebnissen: Die tägliche Mediennutzung liegt inzwischen bei 637 Minuten, nochmal 17 Minuten mehr als im letzten Jahr.

Dabei entfallen bei den 14- bis 69-Jährigen, die beim Media Activity Guide betrachtet werden, 284 Minuten auf Bewegtbild-Konsum. Den Löwenanteil davon steuert das lineare TV bei, mit im Schnitt 217 Minuten pro Tag macht es mehr als drei Viertel des gesamten Bewegtbild-Konsums aus. 33 Minuten verbringen die 14- bis 69-Jährigen der Studie zufolge im Schnitt pro Tag mit kostenlosen Online-Videos, 31 Minuten mit Pay-VoD. Zum Vergleich: Vor einem Jahr waren das noch 29 Minuten für kostenlose, 24 Minuten für bezahlte Video-Inhalte, vor fünf Jahren kamen YouTube und Co. auf 14 Minuten, bezahlte Streaming-Dienste nur auf 3.

In der Altersgruppe der 14- bis 69-Jährigen geben inzwischen 53 Prozent an, mindestens selten einen Pay-VoD-Dienst zu nutzen. Am höchsten ist dieser Anteil erwartungsgemäß bei den Menschen unter 30: Hier liegt der Anteil der Pay-VoD-Nutzer inzwischen bei 84 Prozent - allerdings ist hier inzwischen offenbar die Sättigung erreicht, in den letzten Quartalen änderte sich an diesem Wert nichts mehr. Auch die tägliche Nutzungsdauer steigt hier nur noch ganz sachte an und liegt nun schon fast stabil bei 63 Minuten pro Tag. Betrachtet man die weiter gefasste Gruppe der 14- bis 49-Jährigen, dann sind es im Schnitt 46 Minuten pro Tag, bei den 14- bis 69-Jährigen sind es 31 Minuten. Dass hier der Aufwärtstrend intakt ist, zeigt also, dass das Wachstum der Streaming-Anbieter nun daher kommt, dass sie auch ältere Schichten erreichen.

Innerhalb des Streaming-Marktes kam es dem Media Activity Guide zufolg zuletzt auch zu Verschiebungen unter den Anbietern. Netflix hatte es in den letzten Jahren geschafft, seinen Marktanteil immer weiter auszubauen. Lagen Anfang 2016 Netflix und Amazon hinsichtlich der täglichen Nutzungsdauer mit 34 Prozent Marktanteil gleichauf, so setzte sich Netflix in der Folge klar an die Spitze und erreichte mit dem ersten Lockdown bei 77 Prozent Marktanteil einen Höhepunkt. Amazuon war mit rund 20 Prozent der Anteile weit abgeschlagen.

Doch seit einem Jahr stagniert nun die durchschnittliche tägliche Netflix-Nutzungsdauer bei rund 20 Minuten, während die gesamte SVoD-Sehdauer weiter steigt. Insbesondere der Markteintritt von Disney Plus macht sich hier bemerkbar. Während Amazon Prime Video sich mit rund 20 Prozent Marktanteil stabil hält, ging der Netflix-Marktanteil auf zuletzt 65 Prozent zurück. In der Studie ist von "Sättigungstendenzen von Netflix bei den 14- bis 29-Jährigen" die Rede. Disney+ kommt auf etwa fünf Prozent Marktanteil, wenn man die täglcihe Nutzungsdauer als Maßstab nimmt. Auch der SVoD-Titeltracker der GfK kommt zu einem ähnlichen Ergebnis: Seit dem 4. Quartal 2020 nehmen die Abrufe bei Netflix in der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen ab und fielen zuletzt auf den niedrigsten Wert seit Ausbruch der Pandemie. Bei den 30- bis 49-Jährigen gibt es noch ein kontinuierliches Wachstum, das inzwischen aber "gebremst" sei, heißt es in der Studie.