Es ist eine Nachricht, die fassungslos macht. Und eine, bei der noch völlig unklar ist, wie es dazu kommen konnte. Schauspieler Alec Baldwin hat die Kamerafrau Halyna Hutchins bei Dreharbeiten zu dem Film "Rust" erschossen, Regisseur Joel Souza wurde verletzt. Die Polizei in Santa Fe hat den Zwischenfall bestätigt und auch die beteiligten Personen öffentlich gemacht. Passiert ist das Ganze offenbar mit einer Waffe aus der Requisite.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Donnerstag bei den Dreharbeiten zu dem Western auf der Bonanza Creek Ranch in New Mexico. Baldwin ist bei dem Film als Hauptdarsteller und als Produzent an Bord. Die Behörden teilten mit, dass die Untersuchung des Vorfalls andauere. Festnahmen hat es bislang keine gegeben.

In "Rust" spielt Baldwin den Banditen Harland Rust, auf den ein Kopfgeld ausgesetzt ist. Zusammen mit seinem 13-jährigen Enkel muss er vor Kopfgeldjägern und der Polizei flüchten. In seiner Karriere hat Baldwin in vielen Filmen mitgespielt, beispielsweise in "Jagd auf Roter Oktober", "Mission: Impossible - Rogue Nation", "Blue Jasmine", "Still Alice - Mein Leben ohne Gestern" oder auch "Motherless Brooklyn". Im Fernsehen war er unter anderem in "30 Rock" zu sehen. Populär waren in jüngerer Vergangenheit seine Imitationen von Donald Trump im Rahmen von "Saturday Night Live".