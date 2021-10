ProSieben hat den Sendetermin für die neue Staffel von "Joko & Klaas gegen ProSieben" angekündigt. Die neuen Ausgaben der Spielshow sind ab dem 23. November auf dem gewohnten Sendeplatz am Dienstagabend zu sehen. Das Format folgt damit auf die neue Show "Wer ist das Phantom?", die in der kommenden Woche startet.

Joko und Klaas werden dann in fünf Folgen wieder gegen ihren Sende spielen. Gewinnen sie, erhalten sie wie auch schon in der Vergangenheit 15 Minuten Live-Sendezeit am nächsten Tag, die teilweise aber auch schon auf mehrere Stunden ausgedehnt wurden wie bei der Pflege-Doku im Frühjahr. Verlieren Joko und Klaas den Kampf gegen den Sender, müssen sie eine Aufgabe übernehmen, die ihnen der Sender stellt.

Vor allem für "Late Night Berlin" ist die Rückkehr von "Joko & Klaas gegen ProSieben" eine gute Nachricht. Die Sendung mit Klaas Heufer-Umlauf geriet zuletzt mächtig in Schieflage. Trotz gut laufender Filme im Vorfeld holte das Format schlechte Quoten. In dieser Woche lief die Rankingshow "Darüber… die Welt" im Vorfeld und "Late Night Berlin" stürzte prompt auf 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ab - das ist die bislang niedrigste Reichweite, die die Show in ihrer Geschichte eingefahren hat. Wenn "Joko & Klaas gegen ProSieben" in der Vergangenheit im Vorfeld zu sehen war, lief es spürbar besser.