Zwei von sechs Episoden der aktuellen Herbst-Staffel von "The Masked Singer" hat ProSieben am Samstagabend gezeigt. Beide sicherten sich in der klassischen Zielgruppe mehr als 24 Prozent Marktanteil. Das Finale ist auf den 20. November terminiert, vier Folgen des von Matthias Opdenhövel moderierten Formats stehen also noch aus. Nun steht auch fest, wie es am ersten Samstag nach "The Masked Singer" bei ProSieben weitergeht - nämlich ebenfalls mit einer Show.

Am 27. November meldet sich Elton ab 20:15 Uhr mit einer weiteren Live-Ausgabe von "Schlag den Star". Diesmal wird Katja Burkard versuchen, üer 15 Runden den Sieg einzufahren. Burkard ist in erster Linie bekannt, weil sie seit vielen Jahren das RTL-Mittagsmagazin "Punkt 12" moderiert. Darauf spielt auch ihre Gegnerin an diesem Abend an: Olivia Jones. Sie sagt: "Katja, gegen mich wirst du ganz schön blass aussehen. Punkt 12 bin ich mit dir fertig." Und auch Burkard gibt sich siegessicher: "Im Dschungel wurde sie Zweite - daher weiß sie, wie sich das anfühlt."



Produziert wird die Liveshow wie üblich von der Firma RaabTV, Ron Ringguth kommentiert die bis zu 15 Spiele an diesem Abend. 2021 liefen bis dato sechs Episoden von "Schlag den Star" und sicherten ProSieben dabei durchschnittlich 15 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Bliebe es bei diesem Wert im Jahresschnitt, dann wäre es für "Schlag den Star" das stärkste Jahr seit 2015. 2020 sendete ProSieben acht Ausgaben von "Schlag den Star" am Samstag zur besten Sendezeit. Die nun Ende November 2021 produzierte Folge wird die siebte in diesem Jahr sein. Zuletzt lief "Schlag den Star" übrigens Mitte September, damals duellierten sich Tennis-Star Alexander Zverev und Handballspieler Silvio Heinevetter.