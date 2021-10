am 25.10.2021 - 14:14 Uhr

Als Juror und Catwalk-Trainer bei "Germany's Next Topmodel" wurde Bruce Darnell 2006 einer größeren Öffentlichkeit bekannt, er blieb aber nur für eine weitere Staffel bei dem Foramt. Später landete er dann zunächst im ARD-Vorabend und saß schließlich viele Jahre lang neben Dieter Bohlen in der "Supertalent"-Jury. Noch in diesem Jahr wird er nun aber sein Comeback bei ProSieben feiern.

Dort präsentiert er ab dem 2. Dezember die Adventszeit über donnerstags um 20:15 Uhr sein neues Format "Surprise!". Zum Konzept erkärt Darnell: "Ich freue mich riesig auf meine erste neue Show und darauf, etwas Gutes zu tun. Eine tolle, neue Herausforderung. Nichts ahnende Menschen werden plötzlich Teil meiner Show. Auf sie wartet eine Mega-Überraschung, es wird sehr emotional, herzlich, spannend und lustig. Dazu unterstützt mich Viviane Geppert. Die wunderschöne Moderatorin bringt an meiner Seite Glamour in die Show."

ProSieben und die Produktionsfirma i&u TV versprechen einen "großen Aufwand" für eine große Wirkung zu betreiben. Die Gäste finden sich nach "einzigartigen Inszenierungen" plötzlich im Studio vor Bruce Darnell wieder. Dabei werden sie von ihrem Lockvogel, der sie vorab für die Show vorgeschlagen hat, begleitet. Im Studio angekommen soll dann ein lang gehegter Traum für sie in Erfüllung gehen. Details zu den jeweiligen Überraschungen gibt es noch nicht, der Sender verspricht aber "unvergessliche Momente".