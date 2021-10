Mit Marktanteilen von mehr als 24 Prozent in der klassischen Zielgruppe ist die neue Staffel von "The Masked Singer" gestartet. Erstmals läuft die Produktion von Endemol Shine Germany bei ProSieben samstags zur besten Sendezeit. Vier Episoden der laufenden Staffel stehen noch aus, am 20. November findet das Finale statt. Doch an diesem Tag wird nicht die letzte "The Masked Singer"-Folge des Jahres 2021 zu sehen sein, wie Werbevermarkter Seven.One Media nun bekannt gab.

Für den Dezember, ein genauer Termin steht noch nicht fest, plant ProSieben demnach ein X-Mas-Special unter dem Namen "The Masked Singer – Die rätselhafte Weihnachtsshow". In dieser einen Sendung sollen drei maskierte Promis weihnachtliche Songs performen. Die Lieder seien eingebettet "in eine wunderschöne und verrückte" Weihnachtsgeschichte.

Ebenfalls ein X-Mas-Special plant ProSieben von seiner dienstags laufenden Show "Joko & Klaas gegen ProSieben". Hier startet die neue Staffel am 23. November auf dem Sendeplatz, den aktuell die neue Show "Wer ist das Phantom?" besetzt. In der Weihnachtsepisode von "Joko & Klaas gegen ProSieben" gibt es neue Spielregeln. Das Publikum vor Ort im TV-Studio soll nämlich die Chance erhalten, gegen Joko und Klaas zu spielen und sich somit Geschenke zu ergattern. Steven Gätjen moderiert diese Weihnachtsfolge, im X-Mas-Special von "The Masked Singer" ist Matthias Opdenhövel als Moderator zu sehen.

Pünktlich zur Adventszeit strahlt ProSieben, wie in dieser Woche bekannt wurde, auch das Debüt einer neuen Show mit Bruce Darnell aus. In "Surprise! Die Bruce Darnell Show" wartet auf nichts ahnende Menschen eine Mega-Überraschung. Im Studio nämlich soll jeweils ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gehen.