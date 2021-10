am 27.10.2021 - 11:11 Uhr

Über gleich zwei Abende erstreckt RTLzwei sein "Grip - Promi Kart Masters": Am 7. November findet um 20:15 Uhr zunächst das Qualifying statt, ehe am 8. November dann das tatsächliche Rennen auf dem Plan steht. 16 Promis bilden dabei insgesamt acht Zweierteams, die jeweils noch Unterstützung von "Grip"-Moderatorinnen und -Moderatoren bekommen.

Die meisten der Promis standen für RTLzwei schon in anderen Formaten vor der Kamera. So bilden etwa die Geiss-Töchter Davina und Shania ein Team, Lutz Weigel und Liza Waschke kennt man sonst aus "Berlin - Tag & Nacht", Peter Wollny tritt gemeinsam mit seinem Schwager Florian Köster an, Andrej Mangold und Narumol David lernte man zuerst beim "Bachelor" und "Bauer sucht Frau" kennen, sie waren bei RTLzwei aber auch im "Kampf der Realitystars" zu sehen, Elena Miras und Tobias Wegener begannen ihre Reality-TV-Karriere bei "Love Island".

Noch unklar ist, wer an der Seite von Lucas Cordalis um den Sieg kämpfen wird, RTLzwei spricht hier von einem "Überraschungspartner". Und dann warten auch noch zwei Teams ohne RTLzwei-Hintergrund: Joey Kelly tritt mit seinem Sohn Luke an und das aktuelle "Prince Charming"-Paar Kim Tränka und Maurice Schmitz runden das Feld ab. Aus dem "Grip"-Team unterstüzten Hamid Mossadegh, Matthias Malmedie, Cyndie Allemann, Det Müller, Helge Thomsen, Niki Schelle, Philipp Kaess und Lina van de Mars die Promis. Sie werden im Qualifying jeweils für ein Team fahren.

Moderiert wird die Sendung, die Brainpool für RTLzwei produziert, wie bereits angekündigt von Kai Ebel, Christian Danner und Kathi Wörndl.