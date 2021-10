am 27.10.2021 - 16:30 Uhr

In den 00er Jahren hat ProSieben insgesamt 17 Märchen-Neuverfilmungen im Rahmen der "ProSieben Märchenstunde" ausgestrahlt. Nun hat Sat.1 ein ähnliches Projekt angekündigt, wobei die "Comedy Märchenstunde" des Senders auf der Theaterbühne spielt und nicht fiktional umgesetzt wird. Für den 6. und 13. Dezember hat Sat.1 nun jeweils eine Ausgabe der "Comedy Märchenstunde" in Aussicht gestellt, gezeigt werden diese um 20:15 Uhr.

Am ersten Montag im Dezember setzt man auf eine Neuinszenierung von "Hänsel & Gretel", eine Woche später steht dann "Aschenputtel" auf dem Plan. Sat.1 bezeichnet die Reihe als "Impro-Comedy": Aufgeführt werden die beiden Märchen-Klassiker auf einer großen Theaterbühne in "einer modernen Live-Location", wie es vom Sender heißt. Gedreht wird im Europa-Park Teatro, erzählt wird das Stück dann in vier Akten - eingestreut mit Impro-Elementen, die der Theaterdirektor immer wieder einfließen lässt.

Inszeniert werden die Märchen-Neuauflagen von prominenten Märchenfans aus Show und Comedy, heißt es von Sat.1. Konkrete Namen wollte man auf Nachfrage aber noch nicht nennen. Produziert wird das Format von Constantin Entertainment.