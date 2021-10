am 28.10.2021 - 13:45 Uhr

Erst vor wenigen Wochen stellte Sat.1 eine Rückkehr von "Geh aufs Ganze!" in Aussicht - nach 18 Jahren soll "Zockerkönig" Jörg Draeger die Kultshow noch einmal präsentieren, unterstützt von Moderator Daniel Boschmann. Geplant sind zunächst drei Ausgaben, die in der Primetime laufen sollen. Nun ist auch der Sendetermin bekannt: Sat.1 wird "Geh aufs Ganze!" ab dem 26. November jeweils freitags um 20:15 Uhr zeigen. Die Produktion übernimmt UFA Show & Factual.

Am grundsätzlich Konzept ändert sich nichts: Wie gewohnt werden bei "Geh aufs Ganze!" Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Publikum aufgefordert, sich zwischen verdeckten, potenziellen Preisen in Umschlägen, Kisten, Toren oder anderen Requisiten zu entscheiden. Danach entscheidet sich, ob sie mit einem Gewinn oder mit dem Zonk nach Hause gehen wird. Wer gewonnen hat, bekommt am Ende die Chance, den erspielten Preis im "Big Deal" zu setzen, um den Hauptgewinn der Show abzuräumen.

Neben dem "Glücksrad" zählte "Geh aufs Ganze!" zu den Kultshows von Sat.1 im Vorabendprogramm. Zwischen 1992 und 1997 war das Format dort zu sehen. Nach dem zwischenzeitlichen Wechsel von Jörg Draeger zu RTL übernahm vorübergehend Elmar Hörig die Moderation. Als Kabel Eins die Show 1999 noch einmal für mehrere Jahre neu auflegte, war Draeger jedoch wieder an Bord.

"Der Zonk und ich, das ist eine perfekte Symbiose zwischen Mensch und Fabelwesen", sagt Jörg Draeger. "Wir sind eins, das ist es auch, was damals den Erfolg von 'Geh aufs Ganze!' ausgemacht hat. Ich habe diese Sendung nicht nur moderiert, ich habe sie wie mein eigen Fleisch und Blut geliebt. Jahrelang habe ich mir gewünscht, eine Neuauflage zu machen. Ich habe mir vorgenommen, dass die nostalgische Euphorie der Neunziger mit dem standhält, was ein modernes Format leisten muss."