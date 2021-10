Das Digital-Event "Youtopia" findet bald auch in Frankreich statt, Mediawan und Leonine Studios haben nun eine entsprechende Adaption angekündigt. Am 5. November ist die französische Version von "Youtopia" zum ersten Mal im Livestream auf YouTube zu sehen. Zahlreiche bekannte Influencerinnen und Influencer werden wie bei der deutschen Produktion in eine Glaskuppel einziehen und Gäste begrüßen. Geplant sind Challenges, Umweltexperimente, Wissenschaftsvorträge und ein Live-Konzert. Zielgruppe sind vor allem junge Menschen in den sozialen Netzwerken.

Zusammen mit ihren Fans, Youtube und den beteiligten Markenpartnern werden die französischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer Spenden für eine gemeinnützige Umweltorganisation sammeln. "‘Youtopia’ ist jung, intelligent, visionär und ein echtes Entertainment-Highlight, das maximale Aufmerksamkeit auf die Themen Klimawandel, Umweltschutz und Nachhaltigkeit lenkt", heißt es von Leonine. Zu den teilnehmenden Personen in Frankreich gehören unter anderem Henry Tran, Mike Horn, Swann Périssé, Doigby, Baptiste Lorber, Louise Mybetterself, Léa Camilleri, Natoo und weitere.