am 28.10.2021 - 18:15 Uhr

© Imago TV Caroline Hunt

Andrea Schönhuber sagt zum Neuzugang: "Ich konnte Caroline bei unseren Produktionen für TVNow sehr gut kennenlernen und schätze ihre fachliche Kompetenz und ihr internationales Format KnowHow sehr. Mit Caroline haben wir nun eine weitere starke Frau in unserer Mitte, die unsere Lust auf Neues teilt, aber auch einen frischen Blick auf unsere Stammformate mitbringt. Ich freue mich sehr, dass wir sie gewinnen konnten."

Imago TV hat alleine in diesem Jahr mehrere Doku-Reihen für TVNow produziert. Nach den True-Crime-Reihen "Der Rhein Ruhr Ripper" und "Amoklauf München" wird ab dem 4. November die sechsteilige Sendung "Hip Hop - Born to Dance" auf der Plattform zu sehen sein. Caroline Hunt sagt zu ihrem Wechsel: "Die Zusammenarbeit mit Andrea Schönhuber während meiner Zeit bei TVNow fand ich sehr kreativ, konstruktiv und harmonisch. Ich freue mich, dass wir zukünftig noch mehr miteinander arbeiten werden."

Caroline Hunt ist seit mehr als 15 Jahren als internationale Produzentin in den Bereichen Formatentwicklung, Pitching, internationale Programmbeschaffung sowie Sicherung und Produktion von Formaten für den TV- und Digitalvertrieb tätig. Die ersten zehn Jahre ihrer Karriere war sie bei der BBC in London angestellt. Nach einer freien Phase als Autorin und Realisatorin in Deutschland folgte die Anstellung als Executive Producer im Development & Entertainment Bereich bei RTLzwei. RTL Deutschland verlässt sie nun schon wieder nach etwas mehr als einem Jahr.