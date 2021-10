Sky setzt im immer härter werdenden Wettbewerb mit den Streamingdiensten schon seit längerem zunehmend auf Partnerschaften mit ebenjenen Streamingdiensten. So wird etwa Peacock in Deutschland bei Sky enthalten sein und auch die Plattform Paramount+ wird 2022 bei Sky integiert. Schon seit 2018 gibt es eine engere Zusammenarbeit mit Netflix, das seither in einem Bündelangebot gemeinsam mit dem Basis-Paket von Sky buchbar ist. Nun erhebt Sky das sogar zum neuen Standard. Ab dem 9. November nennt sich das neue Einstiegs-Angebot "Sky Ultimate TV" und entspricht dem bisherigen Sky Entertainment Plus - also dem normalen Sky-Entertainment-Paket mit 27 Sendern inklusive des Netflix-Basis-Abos.

Mit 20 Euro bei einer 12-monatigen Vertragsbindung entspricht "Sky Ultimate TV" auch den bisherigen Konditionen von Sky Entertainment Plus, auch weiterhin ist für 10 Euro Aufpreis das Film-Paket "Sky Cinema" zubuchbar. Zudem lässt sich ebenfalls wie bislang für 5 bzw. 10 Euro Aufpreis das Netflix-Basispaket auf die HD oder UHD-Variante aufrüsten. Das bisherige Paket "Sky Entertainment", das mit 12,50 Euro bislang die günstigste Einstiegsmöglichkeit war, lässt sich hingegen nicht mehr separat buchen.

Eine Ausnahme gibt es für Sport-Fans, die das Basis-Paket auf Wunsch auch weiterhin ohne Netflix erhalten, das aber weiterhin Voraussetzung ist, um ein Sport-Paket buchen zu können. An der Struktur der Angebote ändert sich hier nichts, es wird aber teurer: Das Sky Abonnement mit zugebuchtem Sport-Paket kostet künftig 20 Euro/Monat, mit zugebuchtem Bundesliga-Paket 27 Euro/Monat und das gesamte Sport-Angebot gibt's für 32,50 Euro/Monat, jeweils bei 12-monatiger Laufzeit. Das sind zwischen 2 und 2,50 Euro mehr als bislang. Immerhin baut man auch das Angebot aus und hat sich nun die exklusiven Übertragungsrechte an der Indycar Series für die kommenden drei Jahre gesichert.

Nach dem ersten Jahr kann das Sky-Abo wie bislang schon monatlich gekündigt werden, allerdings steigt dann auch der Preis an - es sei denn, man bindet sich erneut für weitere zwölf Monate. Zubuch-Optionen wie das Sky Kids-Paket oder Sky Go Plus für jeweils 5 Euro im Monat oder das zehn Euro teure Multiscreen-Paket gibt's auch künftig.

Evelyn Rothblum, EVP Advertising, Partnerships & Distribution, Sky Deutschland sagt: "Mit Sky Ultimate TV schlagen wir ein neues Kapitel auf und integrieren erstmals das Abo unseres Partners Netflix komplett in unser Einstiegsangebot. So bekommen alle Entertainment-Fans bei Sky einen komfortablen Zugriff auf die weltweit besten Serien und Filmen. Alles an einem Ort." Und Rene Rummel-Mergeryan, Director Business Development Netflix, ergänzt: "Sky und Netflix verbindet eine Leidenschaft für beste Unterhaltung, präsentiert in Form eines erstklassigen Produkterlebnisses. Wir sind erfreut darüber, dass wir diese außergewöhnliche Partnerschaft weiterentwickeln können und mit Ultimate TV nun ein fester Bestandteil in Sky's Einstiegsangebot sein werden."