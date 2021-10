Das ZDF hat Martina Voss-Tecklenburg als Fußball-Expertin engagiert. Die Bundestrainerin wird ab sofort regelmäßig in den "Sportstudio"-Sendungen am Mittwochabend zu sehen sein, in denen das ZDF die Champions-League-Spiele analysiert. Ihren ersten Auftritt hat Voss-Tecklenburg bereits in der kommenden Woche, am 3. November. Moderiert wird das CL-"Sportstudio" dann von Katrin Müller-Hohenstein. Ganz neu ist die Aufgabe für die Bundestrainerin übrigens nicht, bereits bei den Übertragungen der Fußball-EM im Sommer war Voss-Tecklenburg für das ZDF im Einsatz.

ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann sagt zum personellen Neuzugang: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Martina Voss-Tecklenburg eine ausgewiesene Fußball-Expertin als Gast in unseren Sendungen begrüßen dürfen. Bereits bei den ZDF-Übertragungen der Fußball-EM 2020 überzeugte sie mit kompetenten Analysen."

Martina Voss-Tecklenburg selbst sagt zu ihrer neuen Aufgabe: "Obwohl ich bereits ein wenig Erfahrung in diesem Bereich sammeln konnte, bleibt die neue Aufgabe im ZDF eine echte Herausforderung – auf die ich mich aber sehr freue. Ich hoffe, mit meinem fachlichen Blick von außen die Champions-League-Berichterstattung im Zweiten ein Stück weit bereichern zu können."

Die "Sportstudio"-Sendungen zur Champions League hat das ZDF seit der laufenden Saison im Programm - und erzielt damit bislang ziemlich gute Quoten. Vor wenigen Tagen sahen erstmals etwas mehr als zwei Millionen Menschen zu und auch die ersten beiden Ausgaben lagen bei mehr als 1,80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bislang stabil und deutlich über dem Senderschnitt und auch bei den 14- bis 49-Jährigen waren schon zweistellige Werte drin.