am 01.11.2021 - 07:17 Uhr

Erstmals seit dem 10. August 2021 wird das Erste Deutsche Fernsehen am Montagabend wieder ein 15 Minuten langes "ARD Extra: Die Corona Lage" ins Programm nehmen. Die von Fritz Frey moderierte Sendung beginnt unmittelbar nach dem Ende der "Tagesschau" um 20:15 Uhr und wird sich mit dem aktuellen Infektionsgeschehen und dem politischen Vorgehen beschäftigen.

Denn: Die Politik diskutiert über das mögliche Auslaufen der epidemischen Notlage Ende November. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Covid-19-Patienten in den Kliniken zu, mehrere Bundesländer verzeichnen eine Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 200. Gefragt werden soll auch, was Deutschland im Herbst und im Winter bevorsteht und wie Kliniken mit steigenden Fallzahlen umgehen.

Zusammen mit ARD-Korrespondenten will die Sondersendung obendrein auf die Lage in anderen europäischen Ländern blicken und zeigen, wie Spanien, Österreich und Großbritannien aktuell mit der Pandemie umgehen. Durch das "ARD Extra" verschieben sich die weiteren Primetime-Sendungen. Das heißt: "Sambia – Das Reich der Löwen" beginnt erst um 20:30 Uhr. Frank Plasbergs "Hart aber fair" widmet sich ab 21:15 Uhr dem Thema "Kranke Wälder, überflutete Täler – wird jetzt ernst gemacht beim Klimaschutz?". Die "Tagesthemen" starten am Montag um 22:30 Uhr, "Rabiat" um 23:05 Uhr.