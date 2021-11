am 02.11.2021 - 13:49 Uhr

Ab dem 15. November sendet RTLzwei die neue Staffel der Reality-Show "Adam sucht Eva", es ist die Erste, die beim Sender läuft, nachdem die Sendung zuvor bei RTL beheimatet war. Neben acht nicht-prominenten Teilnehmenden zieht es auch einige bekannte Gesichter vor die Kameras. So hat der Sender nun etwa bestätigt, dass Falco Ochsenknecht für "Adam sucht Eva" die Hüllen fallen lässt. Der Darsteller ist besser bekannt als Ole ohne Kohle aus der täglichen Vorabendserie "Berlin – Tag & Nacht".

Zudem mischen Model Collins Egege, der unter anderem aus der jüngsten "Big Brother"-Staffel bekannte Boxer Danny und der als "Reality-Face" betitelte Jay (war unter anderem in "Temptation Island VIP" zu sehen) mit. Komplettiert wird das Feld der Promi-Männer von Sasha Sasse, der wegen der Coronapandemie der "längste Mr. Germany" aller Zeiten ist.

Auf die Suche nach einem Adam begeben sich zudem die ehemaligen "Germany's Next Topmodel"-Kandidatinnen Giuliana Farfalla sowie Giselle Oppermann. Ebenfalls mit dabei ist Schauspielerin und Unternehmerin Anna Juliana Jaenner, die früher unter anderem einige Monate lang in "GZSZ" zu sehen war. Produziert wird das Format von Warner Bros. International Television Production Deutschland in Griechenland.