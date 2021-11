am 02.11.2021 - 16:24 Uhr

Der SWR hat unter dem Titel "Stadt + Land = Liebe" eine neue Kuppelsendung angekündigt, die noch im November beim Sender zu sehen sein wird. Die sechs Ausgaben sind im Rahmen der 16. ARD-Themenwoche "Stadt. Land. Wandel - Wo ist die Zukunft zu Hause?" ab dem 8. November in der ARD Mediathek abrufbar, im SWR Fernsehen erfolgt die Ausstrahlung ab dem 12. November immer freitags um 21 Uhr.

In dem neuen Format begleitet Collien Ulmen-Fernandes als Moderatorin fünf junge Handwerker auf ihrer Suche nach der großen Liebe. Dabei treffen die Handwerker vom Land während eines Speeddatings auf 16 weibliche Singles aus der Stadt. Die Männer führen die Frauen nach Angaben des SWR zu den schönsten Plätzen ihrer Heimat und zeigen bei verschiedenen Challenges, was sie außer Handwerk noch so können. Produziert wird "Stadt + Land = Liebe" von sagamedia.