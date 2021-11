am 02.11.2021 - 17:02 Uhr

Das ZDF wird auch in diesem Jahr anstelle seines klassischen "Menschen"-Jahresrückblicks auf eine ausgedehnte Primetime-Ausgabe der Talkshow mit Markus Lanz setzen. Zu sehen gibt es die zweistündige Sendung am Mittwoch, den 15. Dezember um 20:15 Uhr unter dem Titel "Markus Lanz - Das Jahr 2021".

Zu Wort kommen nach Angaben des Senders neben politischen Entscheidungsträgern auch Medizinerinnen und Mediziner, Journalistinnen und Journalisten und prominente Persönlichkeiten, die Besonderes geleistet haben und in Erinnerung bleiben werden. So geht es unter anderem um das Ende der Ära Merkel, die corona-Pandemie, die Olympischen Spiele und die Fußball-EM. Konkrete Gäste hat das ZDF bislang nicht angekündigt.

Im vergangenen Jahr hatte das ZDF seinen Lanz-Rückblick bereits Ende November ausgestrahlt und damit im Schnitt vier Millionen Menschen erreicht. Das waren fast doppelt so viele wie ein Jahr zuvor, als die traditionelle Sendung "Menschen 2019" zum vorerst letzten Mal lief. Anders als früher lief "Menschen" zuletzt allerdings auch nicht um 20:15 Uhr, sondern am späten Abend nach dem "heute-journal".

Jauch blickt Anfang Dezember zurück

Klar ist nun auch, dass der Reigen der Jahresrückblicke diesmal von RTL eingeläutet wird, wo Günther Jauch mit seiner Sendung "2021! Menschen, Bilder, Emotionen" am Sonntag, den 5. Dezember um 20:15 Uhr an den Start gehen wird, wie eine Sprecherin des Privatsenders am Dienstag gegenüber DWDL.de bestätigte.

Das ZDF hat indes noch zwei weitere Rückblicke in Aussicht gestellt: So gibt es den Jahresrückblick der "heute-show" am Freitag, den 17. Dezember um 22:15 Uhr zu sehen, ehe im Anschluss "Der satirische Jahresrückblick" von Werner Doyé und Andreas Wiemers folgt.