Ein genaues Datum gibt es noch nicht, sicher ist nun aber: Noch in diesem Jahr kehren Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis in der Sequel-Serie zu "Sex and the City" zurück auf den Bildschirm. Während die neue Serie "And Just Like That..." in den USA bei HBO Max zu sehen sein wird, läuft die Premiere hierzulande - ebenso wie in den anderen Sky-Märkten - bei Sky Comedy und auf Abruf auch bei Sky Ticket.

"And Just Like That..." folgt Carrie Bradshaw, Miranda Hobbes und Charlotte York auf ihrem Weg von der komplizierten Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 30ern zu der noch komplizierteren Realität des Lebens und der Freundschaft in ihren 50ern. Derzeit laufen noch die Dreharbeiten. In weiteren Rollen sind Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Chris Noth, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson und Evan Handler zu sehen, nicht dabei ist Kim Cattrall, die in "Sex and the City" als Samantha Jones zu sehen war.