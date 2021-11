Auch wenn die aktuellen Infektionszahlen zeigen, dass die Coronavirus-Pandemie noch nicht überwunden ist, so stehen die Zeichen auf dem TV-Markt derzeit wieder auf Wachstum. Ablesen lässt sich das etwa an den Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2021, die ProSiebenSat.1 jetzt vorgelegt hat. Demnach erzielte der Konzern ein deutliches Umsatzplus von 15 Prozent auf 1,055 Milliarden Euro. Infolge der Umsatzdynamik verbesserte sich auch das adjusted EBITDA, das um neun Prozent auf 162 Millionen Euro stieg.

Demnach sei insbesondere das Werbegeschäft kräftig gewachsen und habe sich nach den Einflüssen der Pandemie "noch stärker als erwartet verbessert", teilte ProSiebenSat.1 mit. Nachdem im ersten Quartal 2021 die Auswirkungen der Pandemie noch spürbar gewesen seien, hätten das starke zweite und nun auch dritte Quartal den Neunmonatszeitraum maßgeblich geprägt: In den Monaten Januar bis September 2021 erhöhte der Konzern eigenen Angaben zufolge seinen Umsatz insgesamt um 19 Prozent auf 3,041 Milliarden Euro.

Gleichzeitig zahlt sich die starke Aufstellung des Gesamtkonzerns aus: Im Entertainment-Segment verzeichnete auch das Programmproduktionsgeschäft erneut ein kräftiges Umsatzwachstum, das Dating-Segment trug mit der seit September 2020 konsolidierten The Meet Group zum Umsatzanstieg des Gesamtkonzerns bei. Darüber hinaus zeigten sich im Segment Commerce & Ventures in allen Bereichen weiterhin deutliche Zeichen der Erholung.

Rainer Beaujean, Vorstandssprecher von ProSiebenSat.1, zeigte sich dann auch sehr zufrieden und sprach von einem "Quartal der Rekorde". "Wir haben zum zweiten Mal in Folge einen Rekord-Quartalsumsatz verbucht und unsere Profitabilität auf Jahressicht deutlich verbessert - das Ergebnis unserer erfolgreichen Strategie", so Beaujean. "Unsere Entertainment-Werbeerlöse in der DACH-Region lagen sogar auf dem höchsten Wert in einem dritten Quartal überhaupt. Das unterstreicht erneut die Stärke und Zukunftsfähigkeit unseres Mediums. Gleichzeitig belegt unsere gute Performance über die Gruppe hinweg, dass alle Zeichen auch künftig auf Wachstum stehen."

Gesamtjahresziele werden erhöht

Konkret stieg der Außenumsatz des Segments Entertainment im dritten Quartal um 15 Prozent auf 728 Millionen Euro. Die Werbeerlöse in diesem Bereich lagen gar um 18 Prozent über dem Vorjahresniveau. Damit bewegten sich diese erneut deutlich über dem Vor-Corona-Niveau und übertrafen den Wert aus dem dritten Quartal 2019 um zwölf Prozent. Auch das Programmproduktionsgeschäft entwickelte sich erneut dynamisch: Die Umsätze aus Programmproduktion und -verkauf haben gegenüber dem Vorjahr um 20 Prozent zugenommen.

Das Segment Dating erwirtschaftete indes im dritten Quartal einen Außenumsatz von 129 Millionen Euro und damit 44 Millionen Euro mehr als im Vorjahresquartal. Dieser Anstieg ist geprägt von der Übernahme der The Meet Group, die seit etwas mehr als einem Jahr das Dating-Portfolio synergetisch ergänzt. Organisch sei der Umsatz des Dating-Segments im Vergleich zur Vorjahresperiode nahezu stabil. Der Außenumsatz im Segment Commerce & Ventures lag derweil mit 198 Millionen Euro nahezu auf Vorjahresniveau - trotz Veräußerung und Entkonsolidierung des OTC-Anbieters WindStar Medical. Deutliche Zuwachsraten verzeichneten etwa der Online-Beauty-Anbieter Flaconi, das Mietwagenvergleichsportal Billiger Mietwagen sowie das Erlebnisgeschäft von Jochen Schweizer mydays.

Vor dem Hintergrund der weiterhin guten Entwicklung der Werbeerlöse hat sich ProSiebenSat.1 entschieden, die Gesamtjahresziele zu erhöhen. Insgesamt strebt der Konzern nun - ohne weitere Portfolioveränderungen - einen Umsatz in Höhe von 4,5 Milliarden Euro mit einer Varianz von plus/minus 50 Millionen Euro an. Dies entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr zwischen zehn Prozent und zwölf Prozent

Vorstandssprecher Rainer Beaujean sieht das Unternehmen daher auf einem guten Weg - auch mit Blick auf das Programm. "Lokale Inhalte helfen uns, unsere Reichweite zu maximieren und die Monetarisierung weiter zu verbessern", sagte er und verwies etwa auf den Start der Bundesliga-Übertragungen in Sat.1. "Unsere Fußball-Berichterstattung geht weit über die reine Fernsehübertragung hinaus. Mit neuen Formaten wie dem 'ran Bundesliga Flash', dem Live-Streaming auf Joyn sowie den ran-/Aat.1-Apps und -Webseiten haben wir neue Sportumfelder aufgebaut, die wir erfolgreich vermarkten. Wir nutzen also unser gesamtes Entertainment-Ökosystem, um unsere Zuschauer zu begeistern – und gleichzeitig attraktive Werbeumfelder zu schaffen."

Auch die Marktaussichten für 2022 stimmen ihn optimistisch. "Der Gesamtwerbemarkt soll um fünf Prozent gegenüber 2021 weiter wachsen. Das werden wir für uns nutzen - schließlich ist TV weiterhin das Medium Nummer 1 in Deutschland und wir klarer Marktführer", so Beaujean.