Für ein bisschen Abwechslung sorgt Kabel Eins ab Ende November in seinem Nachmittagsprogramm, das auch weiterhin aus amerikanischen Krimiserien bestehen wird. Doch "Hawaii Five-0" wird sich Ende des Monats vorerst verabschieden. Die letzte Werktags-Folge wird am 19. November zu sehen sein. Es handelt sich um die zur vierten Season gehörende Episode "Gleich nebenan".

Ab Montag, 22. November, übernimmt den 14-Uhr-Sendeplatz dann die in den USA einst ebenfalls von CBS georderte Krimiserie "Elementary". Kabel-Eins-Fans kennen das Format bereits. Schon in der Vergangenheit hatte der Sender die Produktion an unterschiedlichen Stellen im Programm, unter anderem in der Primetime oder im Tagesprogramm am Wochenende.

Die Ausstrahlung startet wieder mit der Pilotfolge. In "Elementary" spielt der Brite Jonny Lee Miller ("Trainspotting") einen modernen Sherlock Holmes mit einer Portion Wahnsinn und unwiderstehlichem Charme. Lucy Liu ist die erste weibliche Dr. Watson, die ihrem genialen Schützling als gleichberechtigter Partner zur Seite steht.

Am Programmumfeld ändert sich übrigens nicht. Vor "Elementary" behält Kabel Eins Wiederholungen von "Castle" und "The Mentalist" im Line-Up, nach 15 Uhr bleibt es bei Doppelfolgen von "Navy CIS: L.A.", die durch die kurzen "Kabel Eins News" unterbrochen werden.