Vor wenigen Tagen hat Pluto TV, der kostenfreie Streamingdienst aus dem Hause ViacomCBS, ein inhaltliches Highlight angekündigt. Auf der Plattform wird "Star Trek: Discovery" erstmals frei zugänglich zu sehen sein (DWDL.de berichtete). Um das Angebot nun noch bekannter zu machen, hat der Streamingdienst eine Markenkampagne in Deutschland, Österreich und der Schweiz gestartet. Es ist die größte in der Geschichte des Unternehmens.

In der Kampagne setzt man hauptsächlich auf TV-Spots und Out-of-Home-Werbung in deutschen Städten. Zum Einsatz kommen außerdem Online-Spots, digital ausgespielte Addressable TV-Formate im linearen Fernsehprogramm sowie Social Media-Aktivitäten. Gemeinsam mit der Berliner Werbeagentur Motor Kommunikation wurden die Kampagnenmotive und Spots entwickelt.

In den Spots, aber auch auf den OoH-Flächen, will sich Pluto TV humorvoll und ironisch präsentieren und so die Vorteile des eigenen Angebots hervorheben - das ist vor allem die Tatsache, dass der Dienst kostenlos ist. In Hamburg ist im Schanzenviertel etwa ein Motiv mit einem Fischbrötchen zu sehen. Das Motto: Davon hat man den ganzen Tag etwas, von Pluto aber 24/7. Neben Hamburg werden Out-of-Home-Motive auch in Berlin, München, Köln und Frankfurt am Main zu finden sein.

"Die neue Pluto TV-Kampagne begleitet unsere Meilensteine, die wir im Content-Bereich gerade mit großer Beachtung feiern. Mit inzwischen 111 kostenlosen, extra kuratierten Sendern und unserer allerersten Free-TV Premiere von ‘Star Trek: Discovery’ untermauern wir unseren Anspruch als einer der vielfältigsten abofreien Streamingdienste weltweit. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, die Marke Pluto TV weiter ins Rampenlicht zu stellen. Pluto TV liefert ganz ohne Abo- und Passwortzwang für jedes Interesse und jede Stimmung das passende Programm", so Olivier Jollet, Senior Vice President, General Manager Pluto TV International bei ViacomCBS Networks International.