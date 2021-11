Erst am Donnerstag hat RTL seine Streamingplattform TVNow in RTL+ umbenannt. Bei dem Launch-Event in Berlin wurde bereits deutlich, dass Daten für die Kölner in Zukunft wohl deutlich wichtiger werden als bislang (DWDL.de berichtete). Das unterstreicht das Unternehmen nun durch eine neue Recruiting Kampagne, die man startet, um Mitarbeitende in diesem Bereich zu finden.

Die Kernbotschaft der Kampagne ist wenig subtil und lautet: "Du bist Data Expert? Dann komm in unser Team". RTL will Daten-Experten damit ansprechen und auf die "attraktiven Chancen" aufmerksam machen, die man ihnen bieten könne, so das Unternehmen. Man investierte massiv in das Data-Team, heißt es aus Köln. Ab sofort zeigen kurze Videoclips auf einer eigens eingerichteten Webseite, wie die tägliche Arbeit der verschiedenen Data-Teams aussieht und welche Vorteile es gibt, wenn man bei RTL angestellt ist. Dort gibt es auch direkt eine Übersicht über die aktuell offenen Stellen.

Karin Immenroth, Chief Data & Analytics Officer RTL Deutschland, sagt: "RTL entwickelt sich zu einem neuen attraktiven Player im Data Kosmos. Denn wir sind auf dem Weg vom Content- und Vermarktungspowerhouse zusätzlich zum Tech & Data Unternehmen. Wir investieren und bauen dafür den Data Bereich massiv aus. In der neuen Kampagne zeigen Mitarbeitende, warum es sich lohnt, dank cooler Inhalte und attraktiver Benefits als neuer Teamplayer bei RTL zu arbeiten."

Und Florian Schneemann, Leiter Recruiting und Employer Branding, ergänzt: "Im Journalismus sowie im Entertainment zählt RTL bereits zu einer der Top-Anlaufstellen für qualifizierte Fachkräfte. Mit unserer neuen Recruiting-Kampagne zeigen wir nun, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber im Bereich Data sind. Wir streben hier einen signifikanten Stellenaufbau an und wollen gemeinsam mit neuen Data Experts in diesem Segment weiter wachsen. Dafür suchen wir Data Spezialist:innen, echte Teamplayer:innen, und Macher:innen - Menschen wie die Mitarbeitenden in unserer neuen Kampagne."