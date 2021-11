RTLzwei hat in den letzten Monaten schon einige Nachmittags-Flops verdauen müssen und bei miesen Quoten häufig auch schnell aufgegeben. Seit zwei Wochen versucht man es nun mit "Let's Love - Eine Hütte voller Liebe", das als "Slow-Dating-Format" beschrieben wird. Auch hier bewegten sich die Quoten in den ersten beiden Wochen mit im Schnitt 2,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf einem ziemlich ernüchternden Niveau - doch so schnell aufgeben will man bei RTLzwei diesmal nicht.

Stattdessen bekommt das Format, von dem man gleich 80 Folgen in Auftrag gegeben hatte, nun sogar zusätzliche Sendezeit: Schon ab dem kommenden Wochenende wiederholt RTLzwei die fünf Sendungen der zurückliegenden Woche immer samstags zwischen 15:10 Uhr und 20:15 Uhr und dürfte darauf hoffen, dass man dort weiteres Publikum auf das Format aufmerksam machen kann. Durch die Änderung verschieben sich die Wiederholungen von "Hartz und Herzlich" in den Vormittag und frühen Nachmittag, "Die Schnäppchenhäuser" entfällt.