Drei Staffeln von "SOKO Hamburg" sind bislang dienstags um 18 Uhr gezeigt worden, zuletzt stieg die durchschnittliche Reichweite auf mehr als vier Millionen. Die neue Staffel wird das ZDF jedoch auf einem neuen Sendeplatz ausstrahlen. Wie der Sender jetzt nämlich angekündigt hat, sind 13 neue Folgen der Serie künftig immer montags um 18 Uhr zu sehen. Los geht’s mit der neuen Staffel noch kurz vor Weihnachten, am 20. Dezember nämlich.

Die jeweiligen von Network Movie produzierten Folgen von "SOKO Hamburg" sind zudem immer am Vortag um 10 Uhr in der Mediathek zum Abruf verfügbar. In jedem Fall holt das ZDF die Serie recht schnell zurück, die jüngste Staffel ging erst im März dieses Jahres zu Ende. Dass es noch in diesem Jahr weitergeht, kommt etwas überraschend. Der Dienstagabend ist aktuell jedenfalls mit der "SOKO" aus Köln belegt. In der Primetime am 20. Dezember zeigt das ZDF übrigens einen neuen "Nord Nord Mord"-Film. Den letzten Fall von Sievers (Peter Heinrich Brix) sahen mehr als achteinhalb Millionen Menschen.

Darüber hinaus hat das ZDF nun auch noch eine Weihnachtsausgabe von "Bares für Rares" angekündigt. Diese ist am 22. Dezember zur besten Sendezeit bei den Mainzern zu sehen. Auf dem weihnachtlich dekorierten Schloss Drachenburg begrüßt Horst Lichter dann erneut Menschen, die kuriose Kleinigkeiten und Schätze veräußern möchten. Als prominente Verkäuferin ist Cathy Hummels zusammen mit einer Freundin zu Gast. In der Weihnachtsausgabe sind als Experten Dr. Heide Rezepa-Zabel, Albert Maier, Sven Deutschmanek, Colmar Schulte-Goltz und Detlev Kümmel sowie die Händlerinnen Susanne Steiger und Dr. Elisabeth "Lisa" Nüdling und die Händler Wolfgang Pauritsch, Walter "Waldi" Lehnertz, Fabian Kahl und Daniel Meyer mit dabei.