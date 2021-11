Fast jeder Mensch in Deutschland unter 70 Jahren ist inzwischen online aktiv. Das ist das Ergebnis der neuen und 25. Welle der ARD/ZDF-Onlinestudie. Konkret nutzten demnach im Jahr 2021 67 Millionen Menschen in der Bundesrepublik das Internet – bei den Unter-50-Jährigen ist es sogar jeder. Doch selbst bei Personen zwischen 50 und 69 Jahren gaben 95 Prozent an, dass online zu sein. Bei Menschen über 70 waren es 77 Prozent. Eine steigende Nutzung verbuchten auch die Videos im Netz, dazu zählen neben den Angeboten von Streamingdiensten, Mediatheken auch YouTube-Clips. 64 Minuten pro Tag beschäftigt sich der Durchschnittsbürger damit – neun Minuten mehr noch als bei der zurückliegenden Ausweisung. Speziell ganz junge Menschen nutzen diese Medien deutlich länger: 4,5 Stunden sind es bei 14- bis 29-Jährigen.

70 Prozent dieser Altersklasse würde inzwischen täglich Videos im Netz schauen – damit liegt die Gruppe erwartungsgemäß deutlich über dem Bundesdurchschnitt, der nun auf 36 Prozent (plus sechs Punkte) steigt. "Die wachsende Nutzung von Audio- und Video-Content, die uns die ARD/ZDF-Onlinestudie in ihrer neuesten Ausgabe wieder belegt, ist eine wichtige Motivation, unsere digitalen Plattformen wie die ARD Audiothek und ARD Mediathek sowie ihre Inhalte für unser Publikum noch besser zu machen", sagt Benjamin Fischer, Leiter von ARD Online und des ARD Digitalboards und ZDF-Planungschef Dr. Florian Kumb ergänzt: "Fast alle in Deutschland sind online, die Videonutzung ist der wichtigste Wachstumstreiber und TV-Anbieter erreichen mit ihren Mediatheken und bei YouTube in den mittleren Altersgruppen die höchsten Zuwächse."

Der Studie zufolge würden 21 Prozent der Menschen in Deutschland die Mediatheken von ARD und ZDF mindestens einmal pro Woche nutzen. Zum Vergleich: Disney+ kommt der Studie zufolge auf acht Prozent, Amazon Prime Video liegt bei 18 Prozent. Spitzenreiter ist Netflix, 32 Prozent der Menschen nutzen den Streamingdienst mindestens einmal pro Woche.

Steigende Werte sind inzwischen auch wieder bei der sogenannten Unterwegsnutzung zu verbuchen. Hier gab es 2020 im Zuge der Lockdowns in der Coronapandemie eine Delle. Nun sind es 79 Prozent der Menschen in Deutschland, die das Internet zumindest gelegentlich auch unterwegs nutzen und somit so viele wie nie zuvor.

Facebook gibt bei den ganz Jungen nach

Abgefragt wurde in der Studie derweil auch die Nutzung von Social Media. Für Facebook gibt es dabei gute und schlechte Nachrichten zugleich. Das soziale Netzwerk legt bei der wöchentlichen Nutzung insgesamt um zwei Prozentpunkte zu. 28 Prozent gaben an, den Dienst zumindest alle sieben Tage zu nutzen. Knapp dahinter, aber mit einem Plus von sechs Punkten rasant wachsend, liegt Instagram (26%). Blickt man nur auf die Menschen unter 30 Jahre, so findet sich Facebook aber nur noch auf Platz vier wieder. Spitzenreiter ist hier Instagram (55%) vor Snapchat und Tik Tok.

Die App Clubhouse findet kaum mehr statt – eine wöchentliche Nutzung konnte hier gar nicht festgestellt werden. WhatsApp bleibt derweil meist verwendeter Messenger-Dienst. Für die Studie wurden im März und April 2021 rund 1500 Menschen telefonisch befragt.