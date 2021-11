Der Markt von HD+ in Deutschland war bisher begrenzt – begrenzt auf eben die rund 17 Millionen Wohnungen und Häuser, die das Fernsehprogramm über einen Satellitenanschluss empfangen. Das ändert sich fortan, denn nun nimmt das Unternehmen auch alle anderen Haushalte in den Blick. In Kürze, einen genauen Termin hat man noch nicht genannt, startet HD+ IP und wird das HD+-Angebot somit weiteren rund 20 Millionen Haushalten in Deutschland anbieten, also jenen Menschen, die bisher Kabelkunden sind oder Fernsehen über DVB-T2 beziehen.

© HD+ Norbert Hölzle

HD+ IP bietet neben dem linearen Streaming von über 50 HD-Sendern auch Zugriff auf Mediatheken und die Möglichkeit des Neustarts von Programmen. Zum Start wird die nötige App, vermutlich ab Dezember 2021, auf neueren Panasonic-Fernsehern verfügbar sein. Gespräche mit weiteren Herstellern würden bereits laufen. HD+ IP bietet Interessenten zunächst einen kostenfreien Testmonat, danach werden sechs Euro pro Monat fällig, wenn über den Webshop gebucht wird. Möglich ist auch ein Prepaid-Voucher für 75 Euro für zwölf Monate, buchbar im Handel oder im Webshop. Verbraucherinnen und Verbraucher, die auf monatliche Kündbarkeit setzen, sparen also ein paar Euro.