am 09.11.2021 - 16:08 Uhr

Ivo Kortlang, Amber Bongard und Armin Rohde schlüpfen derzeit wieder in ihre Rollen als Toni Vogel, Valerie und Dr. Alfred Schmieta. Momentan laufen die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von "Tonis Welt", jener Serie, die ein Ableger von "Club der roten Bänder" ist. 2022 wird Streamingdienst RTL+ die neuen Folgen zeigen, geplant ist zudem eine lineare Auswertung beim Sender Vox. Allzu viele Details zur Handlung der zweiten Staffel sind noch nicht bekannt. Klar ist nur, dass sich die neuen Episoden mit den drängenden Fragen befassen werden, die zum Ende der ersten Staffel aufkamen.

Werden Toni und Valerie wieder zusammenfinden? Wird Valerie ihr Kind bekommen? Und wie geht Dr. Schmieta weiterhin mit seiner Parkinson-Krankheit um? Die zweite Staffel werde obendrein mit einigen neuen Darstellenden aufwarten. So gehören Karen Böhne, Sarina Radomski, Eric Klotzsch und Paul Triller neu zum Cast der Serie. Kai Schumann, Lea Zoë Voss und Nora Boeckler nehmen zudem ihre alten Rollen wieder auf. Die Serie ist eine Produktion der Bantry Bay Productions.

Ebenfalls fortgesetzt wird eine andere Produktion, die von RTL+ angeboten wird. Kurz vor dem Finale der Reality-Show "#Couple Challenge" ist klar: Eine dritte Staffel kommt. Während das Finale der zweiten Runde am 18. November veröffentlicht wird, sollen weitere Episoden der Sendung bereits Anfang 2022 erscheinen. Genauer wurde RTL+ in einer Mitteilung nicht.

Auch in Runde drei gilt: Neue Pärchen- und Freunde-Teams stellen sich der "härtesten Herausforderung ihres Lebens". Gemeinsam erspielen sich die Teams in diversen Challenges ihr Preisgeld, das am Ende aber von nur einem Couple gewonnen werden kann. Bei dem Format handelt es sich um eine Eigenentwicklung der RTL Studios.