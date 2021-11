Auch wenn "Wer wird Millionär?" mit regelmäßig mehr als vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern noch immer zu den beliebtesten RTL-Formaten gehört, konnte man zuletzt fast vergessen, dass es die Sendung noch gibt. Weil nämlich im Sommer überraschend viele Ausgaben liefen, war das Kult-Quiz mit Günther Jauch, das von Endemol Shine Germany produziert wird, seit Anfang August nur noch ein einziges Mal im Programm vertreten.

Doch demnächst soll die Dosis wieder hochgefahren werden: Neben dem für kommende Woche Donnerstag angekündigten Prominentenspecial hat RTL jetzt auch wieder eine reguläre Ausgabe von "Wer wird Millionär?" angekündigt. Zu sehen gibt es diese am Montag, den 6. Dezember um 20:15 Uhr - und damit nur einen Tag nach dem Jahresrückblick "Menschen, Bilder, Emotionen", der ebenfalls wieder von Günther Jauch präsentiert wird.

Weiteres "Stern TV Spezial" geplant

Am Dienstag, den 7. Dezember hat RTL nun zudem ein weiteres "Stern TV Spezial" angekündigt. In der von i&u produzierten Live-Sendung mit Steffen Hallaschka geht es ab 20:15 Uhr um das Thema "So teuer ist Deutschland". Mit Expertinnen und Experten sowie Preisvergleichen, Spartipps und einem interaktiven Preisregler, an dem sich das Publikum aktiv beteiligen kann, will das Magazin der Frage nachgehen, ob die Angst vor der Inflation berechtigt ist.

Und schon ab der kommenden Woche schraubt der Privatsender aufgrund schwacher Quoten an seinem Vormittagsprogramm. Dort muss das Ärzte-Format "Der Nächste, bitte" den 10-Uhr-Sendeplatz zugunsten einer weiteren Folge der "Superhändler" räumen. Erst am Dienstag hatte der Marktanteil in der Zielgruppe bei nur drei Prozent gelegen.