ProSieben Maxx macht Trekkies ein Adventsgeschenk: Ab dem 2. Dezember zeigt man donnerstags nicht nur einen Film aus der Star-Trek-Reihe, sondern im Anschluss auch die achtteilige Dokureihe "Center Seat - 55 years of Star Trek" - hierzulande unter dem Titel "Inside Star Trek - Hinter den Kulissen des Enterprise-Universums. Nachdem Bastian Pastewka zuletzt bei "Wer stiehlt mir die Show?" nochmal sein umfassendes Star-Trek-Wissen unter Beweis gestellt hatte, hat er sich als Sprecher und Präsentator dieser Doku qualifiziert.

Pastewka: "Ich kann 'Inside Star Trek' jedem empfehlen, auch denjenigen, die sich in der Materie nicht gut auskennen und den ersten Kontakt noch scheuen. Von Gene Roddenberrys Anfängen in den 1960er Jahren bis zu den jüngsten Ablegern des Enterprise-Universums ist alles dabei. Es ist ein Treffen der Generationen, eine unglaubliche Zeitreise in ein herrliches Paralleluniversum namens Showbusiness. Ich bin Fähnrich Pastewka und geleite Sie in dieser Dokumentation behutsam durch Zeit und Raum. ENERGIE!!!"

Am 2. Dezember zeigt ProSieben Maxx um 20:15 Uhr "Star Trek - der Film", ab 22:55 Uhr sind dann zwei Folgen von "Inside Star Trek" zu sehen. Am 9. und 16. Dezember laufen dann der zweite und dritte Film der Reihe ("Der Zorn des Khan" und "Auf der Suche nach mr. Spock"), um 22:30 Uhr schließen sich dann jeweils drei Folgen der Doku an.

Sixx hat unterdessen für den Dezember die Rückkehr von Paula Lambert ins Programm angekündigt. Ab dem 1. Dezember läuft mittwochs um 20:15 Uhr "Paula kommt - Auf der Suche nach der gemeinsamen Lust". Lambert reist darin durchs Land, um Fragen in Sachen Liebe, Lust und Leidenschaft auf den Grund zu gehen. In der ersten Folge setzt sie sich in Hamburg mit den Themen Monogamie und sexuelle Treue auseinander. Außerdem untersucht sie den Wahrheitsgehalt hartnäckiger Sex-Mythen und beleuchtet außergewöhnliche Beziehungsmodelle. Ab 22:15 Uhr laufen dann alte Folgen von "Paula kommt - Sex und Gute Nacktgeschichten".