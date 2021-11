Im vergangenen Jahr hatte Netflix gleich mehrere österreichische Originals angekündigt, darunter mit "Kitz" auch eine Serie, die in Kitzbühel spielt. Auf dem Seriencamp in München hat man nun erstmals einen Teaser der Serie gezeigt und gleichzeitig auch verraten, wann es die Folgen zu sehen geben wird. Netflix wird die sechs Episoden am 30. Dezember veröffentlichen. Produziert wird "Kitz" von Odeon Fiction.

Netflix beschreibt die Serie als "Young Adult Mystery-Drama". Und auch wenn "Kitz" rund um den Jahreswechsel startet - von guten Vorsätzen kann nicht die Rede sein, wenn die wohlhabenden Münchner Teens rund um Instagram-Model Vanessa (Valerie Huber) an Silvester nach Kitzbühel fahren, um dort die "Party des Jahres" zu feiern. Im Aspen der Alpen herrscht grenzenloser Exzess – nackte Haut und verbotene Liebschaften, Kontrollverlust und Familiendramen sind vorprogrammiert. Die einheimische Kellnerin Lisi (Sofie Eifertinger) will dazugehören. Um in die ihr fremde Welt der Schönen und Reichen einzudringen, ist ihr jedes Mittel recht. Es ist aber nicht die Sehnsucht nach Luxus, die sie antreibt. Vor einem Jahr hat sich Lisis Bruder Joseph (Felix Mayr) in die scheinbar perfekte Vanessa verliebt, kurz danach starb er. Lisi glaubt nicht an einen Unfall.

Für den Cast konnten neben den genannten Schauspielerinnen und Schauspielern auch Bless Amada, Zoran Pingel, Ben Felipe, Krista Tcherneva, Florence Kasumba, Souhaila Amade und Tyron Ricketts gewonnen werden. Als Showrunner verantwortlich zeichnen Nikolaus Schulz-Dornburg und Vitus Reinbold, die Regie haben Maurice Hübner und Lea Becker übernommen. Head-Writer ist Schulz-Dornburg, zum Autoren-Team gehören aber auch Daniela Baumgärtl, Janina Dahse, Tanja Bubbel und Korbinian Hamberger. Produzent ist Vitus Reinbold. Gefördert wird "Kitz" vom FilmFernsehFonds Bayern, dem German Motion Picture Fund, der Cine Tirol Film Commission und der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg.