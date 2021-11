am 12.11.2021 - 11:36 Uhr

Thomas Helmer feiert in dieser Woche überraschend sein Comeback beim "Doppelpass". Der Fußball-Europameister von 1996 wird am Sonntag die Moderation des Sport1-Talks übernehmen und auf diese Weise Florian König vertreten. Von 2015 bis Juli dieses Jahres war Helmer alleiniger Gastgeber der wöchentlichen Sendung, kennt den "Doppelpass" also bestens.

Florian König muss bereits seit Ende September aus gesundheitlichen Gründen pausieren. Zuletzt war jedoch zu lesen, dass er "zeitnah" auf den Bildschirm zurückkehren wird. In den vergangenen Wochen hatte Rudi Brückner an Königs Stelle die Moderation des "Doppelpass" übernommen. Er war einst der erste Host der Sendung und führte von 1995 bis 2004 durch den Talk.

Nun kehrt also Thomas Helmer zurück, der zusammen mit seiner Co-Moderatorin Jana Wosnitza am kommenden Sonntag die Manager-Legende Reiner Calmund und Inka Grings, Trainerin der Frauenmannschaft des FC Zürich, begrüßen wird. Ebenfalls zur Talkrunde gehören Stefan Effenberg und Alfred Draxler sowie Heiko Ostendorp ("RedaktionsNetzwerk Deutschland") und Jan Christian Müller ("Frankfurter Rundschau").