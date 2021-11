Arte hat die Ausstrahlung der britischen Hitserie "Vigil - Tod auf hoher See" angekündigt. So werden jeweils drei Folgen am 13. und 20. Januar ab 21 Uhr beim Kultursender gezeigt, bereits ab dem 6. Januar steht die gesamte Staffel in der Arte-Mediathek zum Abruf bereit. Noch etwas früher gibt’s die ersten beiden Folgen von "Vigil" beim Seriencamp Festival in München zu sehen, wo die Produktion aktuell für den Critic’s Choice Award nominiert ist.

Die Geschichte der Serie beginnt mit dem Tod eines U-Boot-Besatzungsmitglieds, kurz nachdem ein schottischer Fischtrawler unter mysteriösen Umständen verschwunden ist. Weil die nukleare Verteidigung des U-Boots- aufrechterhalten bleiben muss, begibt sich Detective Chief Inspector Amy Silva an Bord, um eine Untersuchung einzuleiten. Ihre Ermittlungen und die ihrer Kollegen an Land bringen die Polizei in Konflikt mit der Royal Navy und dem MI5, dem britischen Sicherheitsdienst.

In Großbritannien löste die Serie, die im August und September bei der BBC zu sehen war, einen regelrechten Hype aus. Die erste Folge der Serie erreichte nach 30 Tagen eine Reichweite in Höhe von 13,4 Millionen - das war die höchste Zuschauerzahl für eine neue Dramaserie seit "Bodyguard" im Jahr 2018. Und auch das Staffelfinale lag noch bei einer sensationellen Reichweite von mehr als zwölf Millionen. Und das in einem TV-Markt, der kleiner ist als der deutsche. Produziert wurde "Vigil" von World Productions unter Beteiligung von Arte France und ITV Studios (Vertrieb). Die Regie verantworten James Strong und Isabelle Sieb, die Bücher haben Tom Edge, Chandni Lakhani und Ed Macdonald geschrieben.