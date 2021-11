Es hat inzwischen gute Tradition, dass Olli Dittrich rund um den Jahreswechsel mit einer neuen Persiflage im Ersten zu sehen ist. Und auch in diesem Jahr wird das der Fall sein: Wie nun bekannt wurde, gibt es am Mittwoch, den 29. Dezember um 23:45 Uhr das halbstündige Special: "Ich war Angela Merkel: Das Zahlemann Protokoll" zu sehen.

Details zu Dittrichs Sendung, deren Produktion beckground.tv übernimmt, gibt es bislang nicht. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Figur des Reporters Sandro Zahlemann, die in der Vergangenheit schon mehrfach in Dittrichs Persiflagen auftauchte, im Zentrum des Specials stehen wird.

Zu Beginn des Abends setzt Das Erste am 29. Dezember übrigens auf eine neue XXL-Ausgabe seiner eigentlich am Vorabend beheimateten Rateshow "Wer weiß denn sowas?" mit Kai Pflaume, Bernhard Hoëcker und Elton. Als Gäste sind unter anderem Felicitas Woll, Svenja Jung und Oliver Welke mit dabei. Die Produktion übernimmt UFA Show & Factual.

Und auch am Dienstag, den 28. Dezember wird im Ersten um 20:15 Uhr gequizzt. Dann nämlich steht "2021 - Das Quiz" mit Frank Plasberg auf dem Plan. Plasberg präsentiert das Jahresquiz bereits seit 2008 und war damit stets erfolgreich. Am Ratepult setzt die i&u-Produktion derweil ebenfalls auf bewährtes Personal: So geht Günther Jauch zum 14. Mal an den Start, Jan Josef Liefers ist zum elften Mal dabei und für Barbara Schöneberger ist es der zehnte Einsatz.