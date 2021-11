am 15.11.2021 - 09:49 Uhr

Am 17. Dezember 2021 wird Moderatorin Anja Koebel letztmals "MDR um 4" präsentieren. Für Koebel endet somit eine rund 13-jährige Zeit bei den Nachmittagsmagazinen des Senders. 2008 nämlich startete sie bei "MDR um 2", ehe sie dann 2014 zu "MDR um 4" wechselte. "Ich habe in der Redaktion viele wunderbare Jahre arbeiten dürfen, das war mir eine große Freude und Ehre. Für das Vertrauen des Teams in mich bin ich sehr dankbar. Aber jetzt ist es Zeit für Neues", sagt Koebel.

Nach Angaben des MDR will Koebel fortan als Moderations-Coach arbeiten und sich noch stärker als bisher ihrem Ehrenamt in der Palliativmedizin und Hospizarbeit widmen. Ganz wird sie sich On Air aber nicht verabschieden. Auch weiterhin wird sie, im Wechsel mit anderen, den "MDR Sachsenspiegel" moderieren.

Eine Nachfolgeregelung für "MDR um 4" gibt es laut Redaktionsleiterin Stefanie Undisz noch nicht. Man schaue in aller Ruhe. "Mit René Kindermann und Peter Imhof haben wir zwei beliebte und kompetente Moderatoren, die erstmal zu zweit durch die erfolgreiche Sendung am MDR Nachmittag führen werden."