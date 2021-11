Am kommenden Samstag endet bei ProSieben die fünfte Staffel von "The Masked Singer". Der Quotenerfolg ist ungebrochen groß, im Schnitt kamen die bisher fünf am Samstag zur besten Sendezeit ausgestrahlten Ausgaben auf rund 22 Prozent Marktanteil – und dieser Wert würde noch höher ausfallen, wäre die Sendung kürzlich nicht gegen "Wetten, dass..?" im ZDF angetreten. Im Dezember wird es noch einmal ein Special des Formats geben – das hatte ProSieben bereits vor einigen Wochen verraten und nun Details nachgelegt.

"The Masked Singer – Die rätselhafte Weihnachsshow" soll nun am zweiten Weihnachtsfeiertag, also am Sonntag, 26. Dezember 2021 zu sehen sein. "Wir lieben alle Weihnachten. Und wir lieben alle 'The Masked Singer'. Also warum nicht zwei der schönsten Sachen der Welt zusammenbringen und eine feierliche Weihnachts-Rate-Show draus machen?", lässt sich Moderator Matthias Opdenhövel in einer ProSieben-Mitteilung zitieren.

ProSieben verspricht am 26. Dezember, und somit gegen Quotenhits wie "Tatort" und "Traumschiff", drei neue Masken und somit drei neue Stars unter den Masken. Drei Promis im Rateteam versuchen wieder, die Maskierten zu erkennen. Ob es sich bei den Ratepromis erneut um Ruth Moschner und Rea Garvey handelt, ist noch nicht bekannt. Alle drei Promis werden innerhalb der Weihnachtsshow auch direkt demaskiert. Endemol Shine Germany wird auch diese Sendung für ProSieben herstellen. Es liegt allerdings die Vermutung nahe, dass die Sendung nicht live umgesetzt wird - jedenfalls findet dies keinerlei Erwähnung.

Das Weihnachtsspecial von "The Masked Singer" wird im Dezember nicht die einzige Weihnachtsfolge einer ProSieben-Show sein. Angekündigt wurde auch, dass es von "Joko und Klaas gegen ProSieben", das ab kommender Woche wieder dienstags zur besten Ausstrahlungszeit laufen wird, ein X-Mas-Special geben soll.