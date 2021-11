RTL wird am Sonntag, den 12. Dezember, ein weiteres Promi-Special von "Ninja Warrior Germany" zeigen. Die letzte Ausgabe dieser Art erreichte im vergangenen Jahr nur 12,9 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe, davor waren aber auch schon mal 23,1 Prozent drin. Das Potenzial ist also da. In diesem Jahr treten 19 mehr oder weniger bekannte Persönlichkeiten an und kämpfen um möglichst viel Geld für den guten Zweck.

Und jetzt ist auch klar, welche Promis an der Show teilnehmen. So geben sich Bibiana Steinhaus-Webb, Calvin Kleinen, Filip Pavlovic, Irina Schlauch, Kevin Großkreutz, Manuel Flickinger, San Diego Pooth, Sandy Mölling, Thorsten Legat, Cathy Hummels, Jasmin Wagner, Julius Brink, Martin Schmitt, Michele Gwozdz, Mickie Krause, Pascal Hens, Sven Hannawald und Angela Finger-Erben die Ehre. Wobei letztere einen Joker hat: Die RTL-Moderatorin kann als Joker die aktuelle "Last Woman Standing" Stefanie Noppinger ziehen, sollte sie ins Wasser fallen. Noppinger bringt den Parcours dann zu Ende.

Und so läuft die Promi-Version der Show ab: Nach zwei Parcours-Runden dürfen die drei besten Promis am Ende des Abends versuchen, den Mount Midoriyama zu bezwingen, der auch in diesem Jahr unter freiem Himmel in Köln aufgebaut wurde. Für jedes bezwungene Hindernis in Runde eins erspielen die Promis 1.000 Euro. 1000 Euro extra gibt’s, wenn man bei der Ring-Jagd den Silbernen Ring fängt. In Runde zwei gibt’s pro geschafftem Hindernis 1.500 Euro, und am Mount Midoriyama in Runde drei kann man pro Markierung nochmal 1.000 Euro erspielen. Das Gesamtergebnis kommt der RTL-Stiftung "Wir helfen Kindern" zugute. Wie schon in der Vergangenheit sind auch in diesem Jahr für die Promis alle Hindernisse etwas einfacher als in der regulären Show. Produziert wurde die Show wie immer von RTL Studios.