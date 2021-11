Helene Fischer ist in diesen Tagen so präsent wie schon lange nicht mehr, aber das neue Album und die Tour der Schlagersängerin wollen schließlich ordentlich promotet werden. Nun hat auch Vox eine Dokumentation über die aktuell wohl gefragteste deutsche Künstlerin angekündigt. "Helene Fischer. 15 Jahre im Rausch des Erfolgs" heißt diese und soll am Samstag, den 11. Dezember, um 20:15 Uhr ausgestrahlt werden.

Angekündigt ist "die bislang größte Dokumentation" über Helene Fischer. Blicken will man in zwei Stunden auf die 15 Jahre ihrer bisherigen Karriere. Mehr als 30 Wegbegleiterinnen und Wegbegleiter sowie Showbiz-Größen wie unter anderem Barbara Schöneberger, Bülent Ceylan und Mark Forster schildern ihre persönlichen Begegnungen mit Helene Fischer. Sie selbst gewährt für die Doku außerdem private Einblicke in ihren Alltag und ihre Arbeit. Für die Doku hat Fischer auch mit Janin Ullmann gesprochen. Produziert wird die Doku von Bildergarten Entertainment.

Vox folgt damit gewissermaßen dem ZDF und Sat.1, die schon in den zurückliegenden Tagen bzw. Wochen Formate im Programm hatten, in denen es um die Schlagersängerin ging. Mitte Oktober zeigte das ZDF samstags um 21:45 Uhr "Helene Fischer – Im Rausch der Sinne", darin performte sie einige Songs ihres neuen Albums, zudem gewährte sie in dem Film einen Blick hinter die Kulissen. Erst am vergangenen Freitag folgte dann "Helene Fischer - Ein Abend im Rausch" in Sat.1. Neben einem Talk mit Steven Gätjen präsentierte Fischer auch in dieser Sendung Songs von ihrem neuen Album.

Die ZDF-Sendung kam damals auf 2,81 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 10,6 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden nur 5,7 Prozent gemessen. In Sat.1 erreichte Helene Fischer 1,99 Millionen Menschen, in der Zielgruppe waren für den Sender recht gute 8,7 Prozent Marktanteil drin.