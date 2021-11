In den USA kooperiert Netflix bereits mit dem Entertainment-Tech-Startup Impact, um junge Drehbuchautorinnen und Drehbuchautoren zu finden und zu fördern. Nun bringt man ein entsprechendes Mentorin-Programm auch nach Europa, los geht’s damit in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gesucht werden fünf Autorinnen und Autoren, die in das Programm aufgenommen werden sollen.

Zwischen dem 2. Mai und 24. Juni des kommenden Jahres werden die jungen Talente dann schließlich mit renommierten Showrunner und Autorinnen aus den USA verknüpft, um ein Drehbuch für einen Spielfilm oder einen Serien-Pilotfilm zu entwickeln. Die fünf Teilnehmenden erhalten von Netflix ein Honorar für ihr in dem Workshop entwickeltes Drehbuch und schließen dazu einen Autorenvertrag mit Netflix ab.

Interessierte Autorinnen und Autoren können sich ab sofort und noch bis zum 1. Januar bei Netflix für das Förderprogramm bewerben. Einzige Voraussetzung: Sie müssen Staatsbürger von Deutschland, Österreich oder der Schweiz sein - oder ihren festen Wohnsitz in einem der Länder haben. Weitere Informationen zum Bewerbungsprozess gibt es auf einer eigens dafür eingerichteten Webseite.

Tyler Mitchell, CEO von Impact, sagt zum Programm: "Impact wurde gegründet, um neue Technologien und Systeme zu entwickeln, die den Zugang zur Unterhaltungsindustrie demokratisieren und weltweit Talente in größerem Umfang zu entdecken. Netflix war von Anfang an unser größter Unterstützer und hat 13 Film- und Fernsehprojekte von Impact-Autoren aus der ganzen Welt gekauft, von denen zwei Filme bereits in Produktion sind. Netflix setzt sich wie kein anderes Unternehmen dafür ein, außergewöhnliche, globale Geschichten zu erzählen und in neue Talente zu investieren, und sie wissen besser als jeder andere, wie Technologie Künstler und kreative Prozesse unterstützen kann. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Chris und dem Team von Grow Creative, um neue, vielfältige Stimmen in der DACH-Region zu entdecken und ihre Geschichten mit der Welt zu teilen."

Und Sasha Bühler, Director EMEA Film, und Steffi Ackermann, Director, Local Language Series DACH, von Netflix ergänzen: "Wir glauben daran, dass es essentiell ist, in die nächste Generation kreativer und diverser Talente zu investieren. Als fester Bestandteil der deutschen Filmbranche wollen wir uns deshalb verstärkt hier am Standort engagieren. Impact hat dabei neue, innovative Wege gefunden, unentdeckte Talente und Geschichten aufzuspüren und diese mit renommierten Autor*innen und Showrunnern weiterzuentwickeln. Der Erfolg des Programms in den USA spricht für sich und wir freuen uns sehr auf die Bewerbungen der lokalen Talente und die weitere Zusammenarbeit."