Während im Süden und Osten des Landes die Fallzahlen aus dem Ruder laufen, herrschte von der Politik in den letzten Monaten in Sachen Corona eine erstaunliche Entscheidungsschwäche. Am Donnerstag soll nun der Bundestag aber nicht nur über die Neufassung des Infektionsschutzgesetzes abstimmen, auch eine Ministerpräsidentenkonferenz steht an, auf der dann voraussichtlich schärfere Maßnahmen gegen die aktuelle Corona-Welle beschlossen werden dürften.

Das lässt erwarten, dass an diesem Abend dann auch diverse Sondersendungen zu den aktuellen Beschlüssen zu sehen sein werden - darunter diesmal auch ProSieben und Sat.1, die dafür erstmals eine gemeinsame Sondersendung angekündigt haben. Um 20:15 Uhr schieben die beiden Sender "Corona. Spezial" in ihr jeweiliges Programm ein. Gemeinsam präsentiert wird die Sendung von ProSieben-Moderatorin Linda Zervakis und Claudia von Brauchitsch, die das Sat.1-Magazin "akte" präsentiert. Die beiden hatten auch bereits das Duell der Kanzlerkandidatin und der beiden Kandidaten im Vorfeld der Wahl gemeinsam moderiert.

Daniel Rosemann, Senderchef beider Sender, erklärt dazu: "Besondere Situationen verlangen besondere Maßnahmen. Die Gespräche und Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag haben eine solch große Bedeutung für unser Land, dass wir mit der Info-Sendung 'Corona. Spezial' zum ersten Mal eine gemeinsame Sonderprogrammierung in Sat.1 und auf ProSieben haben. Wir wollen möglichst viele Zuschauer:innen informieren."

Der Start von "The Voice of Germany" bei ProSieben und dem Harry-Potter-Film "Die Heiligtümer des Todes, Teil 1" in Sat.1 verschiebt sich durch die Sondersendung auf voraussichtlich 20:30 Uhr.