am 16.11.2021 - 16:03 Uhr

© Red Arrow Studios

Gravitas Ventures vertreibt insbesondere Independent-Filme und -Dokumentationen an internationale Digital-Plattformen. Mit dem Verkauf der US-Tochter löst ProSiebenSat.1 sein Versprechen ein, sich auf die DACH-Region als Kernmarkt zu fokussieren. Henrik Pabst, Mitglied des Red Arrow Studios Advisory Board & Chief Content Officer der Seven.One Entertainment Group, sagt: "Wir setzen unsere Strategie konsequent fort und legen unseren Fokus auf lokale Programme. Entsprechend richten wir unsere Inhalte, Sender und Entertainment-Plattformen klar auf Synergien und die DACH-Region aus. Ein globaler Independent-Film-Vertrieb wie Gravitas hat daher seine ideale Heimat vielmehr in einem Unternehmen wie Anthem Sports & Entertainment. Wir sind überzeugt, dass Gravitas seine starken Inhalte und hervorragenden Kundenbeziehungen sehr gut in deren Wachstumspläne einbringen und sich dort weiterentwickeln wird."

Leonard Asper, Gründer & CEO von Anthem Sports & Entertainment, ergänzt.: "Es war eine Freude, mit dem Team von Red Arrow für diese Akquisition zusammenzuarbeiten. Gravitas Ventures hat sich als weltweit führendes Unternehmen im Bereich Film und Vertrieb etabliert und produziert kontinuierlich qualitativ hochwertige Inhalte für ein breites und vielfältiges Publikum. Die Bibliothek von Gravitas wird eine wichtige Bereicherung für die Produkte von Anthem, von denen viele darauf ausgerichtet sind, den Zuschauern zu Hause oder unterwegs ein hochwertiges Kinoerlebnis zu bieten. Die Expertise des Gravitas-Teams wird sehr wertvoll, wenn Anthem in den digitalen Vertrieb einsteigt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um unsere gemeinsame Reichweite noch weiter zu vergrößern."