am 16.11.2021 - 16:23 Uhr

2018 liefen in Australien wenige Folgen der Sendung "Buying Blind", danach adaptierten verschiedene TV-Sender auf der ganzen Welt das Format. Nun hat auch RTL eine lokale Version angekündigt - und das ebenfalls unter dem Titel "Buying Blind". Drei Ausgaben werden noch im Dezember zu sehen sein, wobei der genaue Sendeplatz noch unklar ist, wie ein RTL-Sprecher gegenüber DWDL.de erklärt. Produziert wird "Buying Blind" von RedSeven Entertainment.

In dem Format geht es um verschiedene Menschen, die ihre Ersparnisse in die Hände von Fremden legen und ihnen blind vertrauen müssen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer investieren ihr Geld in ein Haus, das ein Makler, eine Interior Designerin und ein Bauexperte für sie aussuchen und renovieren. Ohne die Immobilie je gesehen zu haben, leisten sie ihre Unterschrift beim Notar und können nur hoffen, dass das Expertenteam ihr Traumobjekt gefunden hat.

Das Experten-Team besteht aus Anne Brehm (Interior Design), Simon Meinberg (Bauexperte) und Michel Sawall (Immobilienmakler). Letzterer führt seit 2003 sein Maklerbüro in Berlin mit mehreren Angestellten und ist außerdem stellvertretender Vorsitzender des Immobilienverband Deutschland (IVD). Simon Meinberg ist Tischlermeister und als solcher für die Renovierungsarbeiten beim Hauskaufexperiment zuständig. Und Anne Brehm kümmert sich um die Details in den Objekten. Nach langjähriger Tätigkeit als Planerin bei einem großen schwedischen Einrichtungshaus führt die Dortmunderin heute gemeinsam mit ihrem Mann einen Concept Store und bietet die Planung und Ausführung von Umgestaltungen an.

Das australische Original von "Buying Blind" war hierzulande bei Sixx zu sehen, der Frauensender zeigte die Folgen zuletzt im Juni dieses Jahres.