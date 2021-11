Die Talkshow von Markus Lanz hat sich in den vergangenen eineinhalb Jahren zur ersten Anlaufstelle am späten Abend entwickelt, wenn es um Corona-Diskussionen geht. Karl Lauterbach wurde zu einem Stammgast und sorgte immer wieder für Einordnungen der jeweils aktuellen Infektionslage. In der vergangenen Woche allerdings wurde in einer Sendung eine Grafik eingeblendet, die kurz darauf für viel Kritik gesorgt hat.

In der Darstellung zu sehen war unter der Überschrift "Der Impfeffekt" ein Balkendiagramm mit mehreren Kategorien. Es ging um prozentuale Anteile, die auf Ungeimpfte und Geimpfte in der Altersgruppe ab 60 Jahren entfallen. Dabei ging es um solche Menschen, die sich infizieren, die im Krankenhaus liegen und die intensivmedizinisch behandelt werden müssen. Auch ein Balken mit gestorbenen Menschen in den beiden Kategorien wurde eingeblendet. Lanz kam auf die Geimpften-Anteile in der Grafik zu sprechen und wollte von Virologin Melanie Brinkmann eine Einschätzung dazu.

Kritisiert wurde vor allem, dass in der Sendung nicht klar gemacht wurde, wie hoch die Anzahl der Personen tatsächlich ist. Denn in der Realität sind recht wenige Menschen über 60 nicht geimpft. Das ZDF teilte nun gegenüber der Nachrichtenagentur dpa mit: "Die Redaktion bedauert die irreführende Interpretation dieser Statistik." Bei der Grafik sei es zu einer "irreführenden Interpretation" der statistischen Darstellung gekommen. "Der daraus resultierende Eindruck, die Impfung wirke in der genannten Altersgruppe weniger als bisher angenommen, ist unzutreffend."

Melanie Brinkmann hatte sich im Anschluss an die Sendung in der "Braunschweiger Zeitung" unzufrieden mit dem Verlauf des Talks gezeigt. "Die Impfung ist nicht nur wirksam, sie ist sogar sehr wirksam!", sagte sie - das zeige auch die Grafik. Brinkmann spricht von einer "schwierigen Situation, diese recht missverständliche Grafik spontan kommentieren zu müssen."