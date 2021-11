RTL wird im kommenden Jahr neue Ausgaben von "Murmel Mania" zeigen. Ein Sendersprecher hat die Fortsetzung des Formats auf Anfrage von DWDL.de bestätigt. Zuvor verriet Frank Buschmann in seiner Sky-Sendung "Glanzparade", die er zusammen mit Wolff Fuss präsentiert, dass er demnächst wieder in den Niederlanden sein werde, um für "Murmel Mania" zu drehen.

Bislang war nicht klar, ob RTL Studios eine weitere Staffel von "Murmel Mania" produzieren wird. Mit vier Ausgaben zwischen Mai und Juni dieses Jahres erreichte RTL im Schnitt allerdings mehr als zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der durchschnittliche Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe lag bei 12,1 Prozent. Zum Start sah es mit 14,6 Prozent noch besser aus, danach ging der Marktanteil ein gutes Stück zurück. Insgesamt war die Staffel jedoch ein schöner Erfolg.

Frank Buschmann agierte bei "Murmel Mania" als Kommentator und begleitete so das Geschehen. In dem Format traten Promis mit ihren Murmeln gegeneinander an. Mit diesen musste sie einerseits auf Geschicklichkeitsbahnen ihr Können unter Beweis stellen, danach folgten sogenannte Glücksbahnen, auf denen die Murmeln verschiedene Hindernisse überwinden mussten. Im Finale hatten alle Promis eine gewisse Anzahl an Murmeln erspielt, sodass am Ende in Summe 6.000 Murmeln um die Wette rollten.

Moderiert wurde die Show in diesem Jahr von Chris Tall, für den es die erste Show-Moderation außerhalb des Comedy-Bereichs war. Ob es in Staffel zwei zu Veränderungen kommen wird, ist nicht klar. Details zur Fortsetzung gibt es derzeit noch nicht. Ein RTL-Sprecher erklärt gegenüber DWDL.de, dass man Einzelheiten rechtzeitig bekanntgeben werde. Als "Murmel Mania" im Mai gestartet war, bezeichnete DWDL.de die Show als "irgendwie absurd, aber durchaus charmant".