Für gewöhnlich macht Netflix ein großes Geheimnis um seine Abrufzahlen. Nun will der Streamingdienst aber zumindest einen Schritt hin zu mehr Transparenz gehen. Auf einer eigenen Website will Netflix fortan wöchentlich die beliebtesten Titel auflisten, sowohl weltweit als auch geordnet nach Ländern. Die "Top 10 auf Netflix" basieren auf Streaming-Stunden der Titel, also der Gesamtzahl der Stunden, die Abonnenten und Abonnenten mit dem Ansehen einer Serie, eines Films oder anderen Formaten verbringen. Diese wöchentlichen Auflistungen, die fortan jeden Dienstag erscheinen, sollen die täglichen Top 10 nach Ländern, die Netflix bereits im vergangenen Jahr eingeführt hatte, ergänzen.

Ausgewählt werden können vier vier Kategorien: Films (English), Films (Non-English), TV (English) und TV (Non-English). Für die vergangene Woche ergibt sich, dass "Red Notice" mit mehr als 148 Millionen Stunden der mit Abstand meistgestreamte englischsprachige Film war, während "Narcos" den ersten Platz unter den Serien belegt. Meistgesehene nicht-englischsprachige Serie war "Squid Game" mit über 42 Millionen Streaming-Stunden. In der Vergangenheit veröffentlichte Netflix nur sehr spärlich Zahlen, die auf die Nutzung hindeuteten. Dabei diente meist als Grundlage, wie viele Abonnentinnen und Abonnenten mindestens zwei Minuten einer Produktion sahen.

"Nach Prüfung der verschiedenen Optionen sind wir zu der Ansicht gelangt, dass die Begeisterung für einen Titel, die sich darin niederschlägt, wie viel Zeit das Publikum mit dem Ansehen verbringt, ein starker Indikator für dessen Beliebtheit ist", teilte Netflix nun mit. "Außerdem zeigt sich daran auch die allgemeine Zufriedenheit, die entscheidend dafür ist, wie treu Mitglieder ihrem Abo-Service bleiben." Man sei sich jedoch bewusst, dass die Streaming-Stunden längere Serien und Filme begünstigen. Für die Zukunft stellt Netflix daher in Aussicht, auch Sonderlisten zu veröffentlichen - zum Beispiel mit den beliebtesten Dokumentarfilmen oder Realityshows.

"Es handelt sich um einen wichtigen Schritt nach vorn für Netflix, die Kreativen, mit denen wir zusammenarbeiten, und unsere Mitglieder", lässt der Streamingdienst wissen. "Die Menschen wollen verstehen, was Erfolg in der Streaming-Welt bedeutet, und diese Listen bieten die klarste Antwort auf diese Frage, die unsere Branche betrifft. Vor allem aber hoffen wir, dass unsere neuen wöchentlichen 'Top 10 auf Netflix' den Fans helfen, neue Geschichten zu entdecken und sich über neue Themen unterhalten zu können – egal ob es darum geht zu verstehen, woher die neu entdeckte Leidenschaft eines Freundes für Schach rührt, welchen Wert ein Won oder was es mit all den 'coolen Katzen und Kätzchen' auf sich hat."